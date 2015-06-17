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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 08:29 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月17日

路透香港6月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7521港元<HKD
 =>)
                                                                                         
 美股道琼工业指数周二收高113.31点，或0.64%，报17,904.48点。因企业购并活动而上涨，关注希腊
 局势和美联储会议结果。            
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       145.790   -2.34      34769            11.302       0.37
 中国铝业                      13.570   -1.88      87056             4.208       1.64
 中国移动                      64.380   -0.56     150495            99.816       0.62
 中国人寿                      22.160   -1.42     133693            34.357       0.46
 中石油                       111.840   -1.08      27484             8.670       0.70
 中石化                        81.310   -0.93      32040             6.303       0.21
 汇丰控股                      46.650   -0.19    2513351            72.327       0.52
 中电信                        61.150   -2.11      19287             4.740       0.65
 中国联通                      16.150   -0.55     219617            12.520       0.00
 兖州煤业                       8.530   -3.18      27787             6.613      -1.01
 华能国际                      51.840   -1.29      20342            10.047       0.77
 南方航空                      54.500   -1.21      11886             8.450      -0.12
 东方航空                      38.500   -4.47       9192             5.969       0.15
 中芯国际                       5.590   -0.53       4097             0.867      -0.38
 
    （完）

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