《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月17日

路透香港6月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7521港元<HKD =>) 美股道琼工业指数周二收高113.31点，或0.64%，报17,904.48点。因企业购并活动而上涨，关注希腊 局势和美联储会议结果。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 145.790 -2.34 34769 11.302 0.37 中国铝业 13.570 -1.88 87056 4.208 1.64 中国移动 64.380 -0.56 150495 99.816 0.62 中国人寿 22.160 -1.42 133693 34.357 0.46 中石油 111.840 -1.08 27484 8.670 0.70 中石化 81.310 -0.93 32040 6.303 0.21 汇丰控股 46.650 -0.19 2513351 72.327 0.52 中电信 61.150 -2.11 19287 4.740 0.65 中国联通 16.150 -0.55 219617 12.520 0.00 兖州煤业 8.530 -3.18 27787 6.613 -1.01 华能国际 51.840 -1.29 20342 10.047 0.77 南方航空 54.500 -1.21 11886 8.450 -0.12 东方航空 38.500 -4.47 9192 5.969 0.15 中芯国际 5.590 -0.53 4097 0.867 -0.38 （完）