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货币新闻 | 2015年 6月 17日 星期三 08:48 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月17日-6月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月17日(三)

伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩发布一份有关金融和内生性增长的重要报告(1300)。

约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)在有关公共债务的会议上致开幕词(0600)。

圣保罗--美国商务部部长普里茨克访问巴西。

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定)。

6月18日(四)

巴黎--第三届负责任商业行为全球论坛(至6月19日)，经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚致开幕词。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕访视一家制造业出口企业(0640)。

雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。

6月19日(五)

暂无重要经济事件。

6月22日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。

6月23日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)，并公布货币政策声明(1300)。

6月24日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表演说。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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