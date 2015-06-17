《交易视点》资金保护压缩台债殖利率反弹空间--元大宝来证

路透台北6月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场仍受投资人担心希腊违约且退出欧元市场将造成金融体系崩盘之影响，殖利率因避险买盘需求提高而下行，但在美联储会议结果出炉前，美国公债未来殖利率走势仍处于混沌不明阶段，等待美联储声明对未来经济预估，终场美国指标10年期公债 殖利率收在2.3160%，较前一交易日下滑了4.2基点。

本周市场聚焦重点-美联储声明将在台湾时间周四清晨揭晓，美联储对未来经济预估看法深深牵动升息幅度及步调，而5月份表现亮眼的就业及薪资成长数据，将使美联储有更强烈动机在今年9月完成首次升息动作，而周日希腊债务协商议题，此议题仍持续影响市场，使得欧洲二线国家殖利率攀升，但是幅度不如2008年金融风暴来的恐慌，若债务风暴传染扩及义大利与西班牙等国，风险质量较好的美德公债再次获得避险买盘青睐。