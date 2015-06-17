《交易视点》资金保护压缩台债殖利率反弹空间--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场仍受投资人担心希腊违约且退出欧元市场将造成金融体系崩盘之影响，殖利率因避险买盘需求提高而下行，但在美联储会议结果出炉前，美国公债未来殖利率走势仍处于混沌不明阶段，等待美联储声明对未来经济预估，终场美国指标10年期公债 殖利率收在2.3160%，较前一交易日下滑了4.2基点。
本周市场聚焦重点-美联储声明将在台湾时间周四清晨揭晓，美联储对未来经济预估看法深深牵动升息幅度及步调，而5月份表现亮眼的就业及薪资成长数据，将使美联储有更强烈动机在今年9月完成首次升息动作，而周日希腊债务协商议题，此议题仍持续影响市场，使得欧洲二线国家殖利率攀升，但是幅度不如2008年金融风暴来的恐慌，若债务风暴传染扩及义大利与西班牙等国，风险质量较好的美德公债再次获得避险买盘青睐。
台湾公债市场仍在资金保护之下压缩反弹空间，若本周FED会议结果没有惊喜的话，台湾债市依然在经济前景不明、资金宽松与筹码供应等偏多因素影响，呈现中性偏多格局，预估本周十年增额券104/5期 成交区间1.50%-1.55%，五年券104/9期 在0.98%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”