英国经济：卡梅伦亮喜报，外商直接投资突破1万亿英镑创纪录

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦6月17日 - 英国卡梅伦政府周三公布，去年外商直接投资总额首次突破1万亿英镑(1.56万亿美元)，净资金流入实现大幅增长。
英国首相卡梅伦的保守党很可能抓住这一数据驳斥反对派的言论。反对派断言，卡梅伦在脱欧公投之前试图改变英国与欧盟之间关系的计划，有可能会冲击外商对英国的投资。
英国政府表示，2014年累计外商直接投资增长900亿英镑，总额突破1万亿英镑，为欧洲最高、全球第三，仅次于美国和中国。
英国政府称，2014年国内经济表现强劲，外商投资项目较上年增加12%。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。