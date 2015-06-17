《中国报摘》--其他报纸重要消息6月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--中国铝业 向特定投资者发行13.79亿股，募集资金约80亿元人民币，历时三年的定向增发终于完成。
--迅游科技 拟斥资3,000万元增资国内知名手机生产商锤子科技，占股1.13%股权。
--恒大地产 拟在境内发行公司债券，发行总额不超过200亿元，首期发行规模50亿元五年期债券，利率询价区间为4.3-5.8%，这是红筹公司首次在境内发债。
**21世纪经济报 道**
--蚂蚁金服总裁井贤栋表示，目前第一轮融资基本结束，后续会有进展公布。合适的时候会去上市，但目前尚没有时间表。
--国家集成电路产业投资基金自去年9月成立以来，已投多个项目，包括紫光集团、中芯国际 、长电科技 、三安光电 等，累计投资已达200亿元。
**东方早报**
--华人文化产业基金、IMAX以及IMAX中国共同设立中国电影投资基金，启动资金规模为3亿元，首期目标是推出10部华语大片。
**人民日报**
--国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。5月份，全社会用电量4,567亿千瓦时，同比增长1.6%。这也是用电量增速在4月份由负转正之后连续第二个月实现增长。
--中国银联正式入股香港银联通宝有限公司，成为银通的策略投资者和董事会成员。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”