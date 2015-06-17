《交易视点》台债本周关注美联储会议及希腊是否违约--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月17日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二台债市场随股市与美债利率下跌，但十年增额券104/5期 到了低档区，1.52%下方追价力道有些不足，五年券104/9期 也仅短暂突破1.0%，市场仅慎追价。
本周关注FOMC会议，观察会后声明与经济展望，此外希腊是否违约也将影响国际债市震荡。台湾周边国家纷纷采取宽松政策，台湾也面临景气前景下滑的可能，预料央行也将维持宽松，但尚不至于降息。市场买券需求与持券信心强，行情中性偏多。五年券104/9期区间0.98-1.02%，104/5期 区间1.50-1.54%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”