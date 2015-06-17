《交易视点》台债本周关注美联储会议及希腊是否违约--群益金鼎证券

路透台北6月17日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二台债市场随股市与美债利率下跌，但十年增额券104/5期 到了低档区，1.52%下方追价力道有些不足，五年券104/9期 也仅短暂突破1.0%，市场仅慎追价。

本周关注FOMC会议，观察会后声明与经济展望，此外希腊是否违约也将影响国际债市震荡。台湾周边国家纷纷采取宽松政策，台湾也面临景气前景下滑的可能，预料央行也将维持宽松，但尚不至于降息。市场买券需求与持券信心强，行情中性偏多。五年券104/9期区间0.98-1.02%，104/5期 区间1.50-1.54%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)