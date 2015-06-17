期货日报：中国期指三品种持仓背离带来套利机会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月17日的《期货日报》：
IC与IH上市以来，我们可以看到，三大期指绝大部分时间里持仓变化方向较为一致，但在某段时间存在背离。理论上来讲，期货持仓变化反映了市场买卖动量的变化，变化一致表示股指受到宏观因素影响大致趋同，而背离则反映了受到的影响因素存在较大差异。
具体来讲，三大期指隔夜持仓差异变化决定了投资者对后市的不同预测，趋同的持仓变化表示对后市方向预测一致，而不同的持仓变化表示影响因素的分离。
6月16日,三大期指持仓呈现分化，其中IC与IH持卖单量分别减少3,369与1,991手，持买单量分别减少1,572与4,332手，而IF持买单量增加3,801手，持卖单量降低159手，从持仓来看，市场对IC与IH存在强烈的观望态度。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”