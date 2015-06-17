全球金市：美元走强令金价承压，市场关注美联储会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国5月房屋建筑许可猛增至近八年高位，表明楼市和广泛经济增长累积动能，升高了美联储不久后将加息的预期，这带动美元攀升，使金价承压。
投资者静待美联储周三公布的政策声明，以及美联储主席叶伦在记者会上的讲话，从中寻找联储升息时机的线索。
金价并未自希腊债务危机中获得多少支撑。希腊总理齐普拉斯周二指责债权人要求进一步撙节是试图“羞辱”希腊人，他全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告正在升温。
按市值计中国第四大银行--中国银行周二表示，中国银行成为亚洲首家直接参与洲际交易所(ICE)伦敦金定价银行，进一步提升中资机构对国际黄金定价话语权。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/孙茉莉; 审校 王丽鑫/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”