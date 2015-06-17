全球金市：美元走强令金价承压，市场关注美联储会议

美国5月房屋建筑许可猛增至近八年高位，表明楼市和广泛经济增长累积动能，升高了美联储不久后将加息的预期，这带动美元攀升，使金价承压。

投资者静待美联储周三公布的政策声明，以及美联储主席叶伦在记者会上的讲话，从中寻找联储升息时机的线索。

金价并未自希腊债务危机中获得多少支撑。希腊总理齐普拉斯周二指责债权人要求进一步撙节是试图“羞辱”希腊人，他全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告正在升温。

按市值计中国第四大银行--中国银行周二表示，中国银行成为亚洲首家直接参与洲际交易所(ICE)伦敦金定价银行，进一步提升中资机构对国际黄金定价话语权。 (完)

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