期货日报：现货保鲜陷隐忧，鸡蛋价格上行动力匮乏

以下内容节选自6月17日的《期货日报》：

进入本周后，端午节前备货已拉开帷幕，而作为鸡蛋市场传统消费旺季在今年却不曾如约而至。相比去年同期市场的如火如荼，今年的蛋价迟迟不见“起航”。招商期货农产品研究员魏金栋表示，自今年春节以来，鸡蛋价格就一直不见起色。从基本面来看，今年蛋鸡存栏持续恢复，鸡蛋供应量也随之一路攀升，供过于求局面逐渐加重。

从供给方面来看，芝华数据对蛋鸡存栏监测情况显示，虽然鸡蛋价格持续低迷，养殖户蛋鸡淘汰意愿有所增强，但目前蛋鸡鸡龄结构依然“年轻化”，淘汰量恐不及新增开产蛋鸡量，目前市场上小蛋较多也是印证。且上游饲料虽然玉米价格相对稳定，但豆粕价格继续下跌，养殖成本也处于进一步走低阶段。所以短期来看，鸡蛋供应量明显降低的可能性不大。

此外，端午节临近，梅雨期天气雨水过多，鸡蛋保鲜也成为困扰贸易商的一大难题。鸡蛋质量出现问题，散黄现象频频出现。杨晓蕾提醒说，鸡蛋质量，尤其是华中一带的湖北、安徽、江西、江苏、上海等地鸡蛋质量都将受到很大影响。目前从广州槎头和东莞信立市场的情况来看，鸡蛋质量出现问题已经成为困扰蛋价上涨的硬伤之一，而由鸡蛋质量引起的折价销售也不在少数。(完)

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