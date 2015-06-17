《路透晚报》--6月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中澳贸易：中国和澳大利亚签自贸协定，涵盖货物、服务、投资等领域

中国和澳大利亚两国政府周三正式签署自由贸易协定，内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域。澳方也成为世界上首个对中国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家。

--中国房地产：房价暴涨暴跌基础不复存在，整个行业将平稳发展--人民日报

人民日报周三刊发时评文章称，要靠市场力量改善居住条件，随着经济增长步入中高速阶段，房价暴涨暴跌的基础不复存在，整个行业将会平稳健康发展。

【金融】

--中国金融：上海自贸区同业存单细则将出，单期发行额至少2,000万--消息

两位消息人士周三透露，中国上海自贸区同业存单业务发行指引有望近期公布，其中单笔最低认购额度应高于100万元人民币，单期发行金额不得低于2,000万元。

--中国金融：中国银行称成亚洲首家伦敦金直接定价行

按市值计中国第四大银行--中国银行周二表示，中国银行成为亚洲首家直接参与洲际交易所(ICE)伦敦金定价银行，进一步提升中资机构对国际黄金定价话语权。

--两岸金融：台湾开发金称昆山华创毅达股权投资基金今成立，锁定三大商机

台湾开发金控周三称，与江苏高科技投资集团合资管理的“昆山华创毅达股权投资基金”今日正式成立，规模为10亿人民币，投资策略将涵盖民生消费、产业结构调整及城镇化节能减碳等三大商机。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商今日可继续申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期一种。

--新债招标：中国七年续发国债收益率接近预期，获0.5亿元追加认购

中国财政部周三上午招标的七年期续发国债，发行价格为100.98元人民币，对应收益率为3.4838%，接近此前3.50%的预测均值；该债仅获0.5亿元的追加认购，最终发行规模为300.5亿元。

--中国债市动态：现券收益率及IRS小涨，因资金收紧及MLF续做不确定性

中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)小幅上行。新一轮新股IPO开启，资金面收紧迹象明显，而近日到期的MLF(中期借贷便利)是否会续做有较大不确定性，亦令市场预期显谨慎。

--中国货币市场：大行出资意愿下降资金进一步收紧，关注MLF续做与否

中国银行间市场周三早盘大型银行出资意愿下降，资金面进一步收紧。除国开行和个别大型仍有供给外，其他机构多已断流。今日起本轮密集IPO开始启动，加之近期将到期的大量MLF续做与否未有定论，市场谨慎心态加重。

【外汇】

--中国外汇：争取人民币加入SDR，减少涉外经济货币错配风险--外管局

中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周三称，为减少涉外经济的货币错配风险，中国努力争取人民币加入SDR(特别提款权)，会配合国际货币基金组织（IMF）积极认真做好加入SDR的评估工作。

--中国汇市：人民币早盘逆中间价小升，观望情绪浓厚短期难脱区间震荡

人民币兑美元即期周三早盘小升，中间价则微贬。交易员称，市场供求均衡，客盘结售汇均无太大变化。在消息面与国际市场均无太大动静情况下，市场观望情绪浓厚。

--人民币汇率：5月实际与名义有效汇率跌幅较上月扩大，实际跌破130--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际与名义有效汇率指数均继续小幅贬值，且跌幅有所扩大。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌1.35%至129.06，上月为环下跌0.63%；人民币名义有效汇率指数下跌0.86%至124.86，上月环比为微跌0.1%。

--中国金融：一季度离岸人民币指数13连升，创国际使用水平新高--中行

中国银行周二发布2015年一季度离岸人民币指数（ORI）表示，今年一季度中国银行ORI指数为1.27%，较上季度上升0.07个百分点，再创人民币在国际金融市场使用水平的新高。

【证券/行业】

--《财经洞察》中国券商融资潮汹涌而来，规模堪比当年银行股但难成无底洞

近一年来，券商无疑成为中国和香港股市的融资明星，超过3,000亿元人民币的融资体量让人联想起五年前的银行融资潮。巨额融资的直接驱动因素除了券商的资本中介业务快速扩张带来的资本补充需求外，背后亦折射出当前国内间接融资正向直接融资迁移的大趋势。

--《热点透视》中国本轮牛市恐将重蹈覆辙

金融圈最危险的一句话就是：这次不一样。当前一路高歌猛进、规模达到10万亿美元的中国股市，让人想起2006-2008年的大起大落。当时的很多题材现在又被翻了出来，但“这次不一样的地方”却不足以让人断定会有一个皆大欢喜的结局。

--中国股市：沪综指收升1.6%，央企改革概念股爆发带动大盘反弹

中国股市沪综指周三收升1.6%。分析师指出，午后受有关国企改革顶层设计方案有望近期公布消息提振，央企改革板块大涨并带动大盘反弹，相关权重股亦回升提振市场人气，此前超跌的创业板走势突出，短线大盘在超跌后料续反弹。

--中国新股：国泰君安IPO定价19.71元，筹资300.6亿元创近五年新高

中国大型券商国泰君安证券股份有限公司周二晚间刊登发行公告，确定其首次公开发行（IPO）15.25亿股，每股发行价为19.71元人民币，共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行A股IPO以来的最高募资纪录。

--中港个股：交通银行称混改方案已获国务院批准，探索引入民营资本等

按资产计中国第五大银行--中国交通银行周三公告称，该行收到央行通知，其深化改革方案已获得国务院批准同意，将探索引入民营资本及高管层和员工持股制度等。

--路透专访：中石化寻购美国页岩项目少数股权，但价格仍较高--高管

据中国石化的一位高管透露，该公司正寻求投资美国页岩油气项目的少数股权，因公司期望实现供应来源多元化。中石化是全球第二大炼油商。

--中国企业：京东携手俄罗斯最大电商Ulmart，揭开国际化大幕

中国第二大电子商务业者京东网上商城周二表示，已与俄罗斯最大网上零售商Ulmart携手，俄罗斯成为京东准备进军海外市场第一站。 (完)