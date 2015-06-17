国信期货：空头趋势已成，沪铜将测试40,000元/吨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月17日的《期货日报》：
自6月中旬以来，国内外铜价加速回落，国际资本避险情绪显着升温，对铜价构成明显压力。而传统旺季结束后，国内供应压力增大，铜市下半年走势难乐观。预计沪铜42,000元/吨一线恐难止跌，将测试40,000元/吨关口。
从季节性角度来看，国内铜市期现价差往往在1—2月出现低谷，在3—5月的传统消费旺季进入上升阶段，随后到年中达到全年期现价差的最高点后转弱，8—10月受助于金九银十维持相对坚挺，从11月到次年1月再次走弱。这种季节性规律具有一定的价差回归的普遍意义，当前国内铜市面临季节性转弱的窘境，难以对期铜价格构成支撑。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”