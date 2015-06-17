版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 08:59 BJT

国信期货：空头趋势已成，沪铜将测试40,000元/吨

以下内容节选自6月17日的《期货日报》：

自6月中旬以来，国内外铜价加速回落，国际资本避险情绪显着升温，对铜价构成明显压力。而传统旺季结束后，国内供应压力增大，铜市下半年走势难乐观。预计沪铜42,000元/吨一线恐难止跌，将测试40,000元/吨关口。

从季节性角度来看，国内铜市期现价差往往在1—2月出现低谷，在3—5月的传统消费旺季进入上升阶段，随后到年中达到全年期现价差的最高点后转弱，8—10月受助于金九银十维持相对坚挺，从11月到次年1月再次走弱。这种季节性规律具有一定的价差回归的普遍意义，当前国内铜市面临季节性转弱的窘境，难以对期铜价格构成支撑。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐