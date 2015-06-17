国信期货：空头趋势已成，沪铜将测试40,000元/吨

从季节性角度来看，国内铜市期现价差往往在1—2月出现低谷，在3—5月的传统消费旺季进入上升阶段，随后到年中达到全年期现价差的最高点后转弱，8—10月受助于金九银十维持相对坚挺，从11月到次年1月再次走弱。这种季节性规律具有一定的价差回归的普遍意义，当前国内铜市面临季节性转弱的窘境，难以对期铜价格构成支撑。(完)