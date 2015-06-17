恒泰期货：利空弥漫，大连豆粕期货中期跌势不改

以下内容节选自6月17日的《期货日报》：

USDA6月供需报告利多匮乏，受此影响，连粕1509合约大幅下挫。笔者认为，美豆主产区持续良好的天气以及创纪录的播种面积是引发此轮豆粕大跌的主要因素。国内大豆到港量大增，压榨厂开机率提升以及饲料需求疲软，现阶段市场利空弥漫，预计豆粕中期跌势不改。

技术面来看，期价偏离均线过多，美豆跌幅相对较少，可能出现较多止盈盘。考虑到绝对价格过低等因素，豆粕1509合约短期下跌空间有限。但中期来看，在美豆天气炒作期，主产区降水充足，天气良好的概率较大，加上12.72%的美豆库存消费比为2007年以来最高，在巨大的供应压力背景下，预计连豆粕难以持续反弹。(完)

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