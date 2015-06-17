国泰君安期货：钢厂需求不济，大连焦煤期货难出现反转行情

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月17日的《期货日报》：
炼焦煤现货走货顺畅，钢厂、焦化厂焦炭库存维持低库存，焦煤、焦炭涨价呼声不断。然而，钢材需求萎缩，钢厂利润不断下滑，导致钢厂在低库存情况下也很难给焦煤、焦炭提供涨价空间，后市焦煤、焦炭难现反转。
工业品的定价体系中，下游需求是决定产业链价格的基础。当前焦煤、焦炭现货价格较为坚挺，但无法实现有效涨价，根源在于钢材需求过于疲弱，这可以在钢材销售价格上体现出来。
上海地区三级螺纹钢报价从4月1日的2440元/吨下跌至6月16日的2120元/吨，下跌300元/吨。同期，62%品位铁矿石普氏价格从4月1日的48美元/吨上涨至6月15日的64美元/吨，钢材生产成本增加超过100元/吨。成品下跌300元/吨，原料上涨100元/吨，相当于钢厂利润缩窄400元/吨，钢厂利润压缩必将倒逼钢厂减产，而钢厂减产会导致焦煤、焦炭用量缩小。钢厂利润下滑的情况下，其很难对煤焦提价采购。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”