《香港报摘》--其他报纸重要消息6月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**明报**
--苏宁 旗下香港网购平台伙拍Gucci、Burberry及Armani等八个大品牌，以官方半价的方式“反攻”内地奢侈品市场。
**星岛日报**
--长实地产 九龙红磡新盘VIVA首批发售38伙单位，除掉折扣后平均售价每方尺15,561港元，较区内楼盘便宜，预料可吸引首次置业人士以及投资者。
**东方日报**
--高银地产 发出自愿性公告称，注意到近日高沽空比率及其股份价格持续下跌情况，惟公司并不知悉任何原因导致股份沽空及股价变动，集团营运及财政状况一切正常。
**文汇报**
--证监会公布对辉立证券作出谴责并处以罚款100万港元，原因是该公司向四名客户销售基金时犯有缺失。
**大公报**
--中银香港 副董事长兼总裁岳毅表示，现正与当局沟通，拟在2017年该行成立100周年时发行纪念钞票。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
(整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”