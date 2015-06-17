《香港报摘》--其他报纸重要消息6月17日

**明报**

--苏宁 旗下香港网购平台伙拍Gucci、Burberry及Armani等八个大品牌，以官方半价的方式“反攻”内地奢侈品市场。

**星岛日报**

--长实地产 九龙红磡新盘VIVA首批发售38伙单位，除掉折扣后平均售价每方尺15,561港元，较区内楼盘便宜，预料可吸引首次置业人士以及投资者。

**东方日报**

--高银地产 发出自愿性公告称，注意到近日高沽空比率及其股份价格持续下跌情况，惟公司并不知悉任何原因导致股份沽空及股价变动，集团营运及财政状况一切正常。

**文汇报**

--证监会公布对辉立证券作出谴责并处以罚款100万港元，原因是该公司向四名客户销售基金时犯有缺失。

**大公报**

--中银香港 副董事长兼总裁岳毅表示，现正与当局沟通，拟在2017年该行成立100周年时发行纪念钞票。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘