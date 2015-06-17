港报社评：政改临审议表决时刻，期望议员作正确抉择--明报6月17日

立法会今日开始审议并表决政改方案，这是具历史里程碑意义的议程，对香港极其重要。这个表决结果，不仅关乎市民在2017年能否以一人一票选举特首，对日后内地与香港的关系和互动也会带来深远影响。但愿70名立法会议员有足够智慧对准真实问题，善用手中一票，为香港和700多万市民的福祉，做正确决定。

今次政改，争议持续了接近两年半，其间社会撕裂，不同取态市民对峙，甚至发生历时79日的占领行动。近日，环绕审议表决政改方案，社会处于山雨欲来风满楼状况，立法会大楼外将有大批取态不同市民集会，分别提出支持或否决方案的诉求。按过往集会场面，这两类市民同场的气氛都是剑拔弩张，特别是今次「政改议题、议会决战」前夕，警方侦破激进组织成员涉嫌串谋制造炸弹，事态显示难保不会发生意料之外的事故。期望参与集会的市民保持冷静克制，回归港人示威的文明理性和平传统，使香港的形象不致再受到冲击和损害。

立法会审议并表决政改方案，能否顺利进行至关重要。若审议期间出现状况，会议被迫中断，其影响并非议案未能表决那么简单；议案悬而未决，在社会上激起的回响和躁动，可能难以想像。因此，确保立法会会议不受冲击，按序进行直至有表决结果，十分重要。立法会最新决定容许警方进入立法会大楼候勤戒备，这是负责任的恰当安排。去年财委会审议新界东北新市镇前期拨款，激进分子冲击立法会大楼的暴力行径触目惊心；今次若发生类似情况，警方才赶来维持秩序，可能为时已晚，特别是在制造炸弹案的阴霾下，立法会完全有必要采取措施，防患于未然，保障议员人身安全，确保会议按序进行。

今次政改，关键在于少数的泛民议员，他们到昨晚仍然声言要否决方案，看来方案获三分之二以上议员通过的机会接近零。实际上，港人热切期望普选特首，而泛民数十年来都说争取民主普选，中央又说真心诚意在港落实普选；各方诉求和目标一致，普选理应顺理成章实现，奈何现在演变至只待法定程序决定，其结果极可能否决。说起来，很多市民会不甘心，特别是两年多以来，政改议题从未经过实质具体商讨，普选就在打口水战、摆姿态、泥浆摔角之中被淹没了。港人的智慧和理性，在这一役并未显露出来，反而让偏执与偏激主导了整体事态发展，使人感到遗憾。

设若立法会否决了政改方案，正如不少人提出：民主进程将如何走下去？迄今无人可以提供答案。事实可能是这样：除了2017年的特首不能以普选产生，原本特首普选后在2020年立法会的全部议席将由普选产生的安排，也将失去落实的前提。因此，否决政改方案就意味着政制并非原地踏步，而是实质倒退；普选变得遥遥无期，民主进程在否决之后就失去方向，越出原有轨迹。这是否决方案之后，香港即时面对的处境。

近年，「双非童」、内地旅客过多影响港人生活等情况，已经激化了内地与本港的矛盾，现在随着政改争拗，中央与泛民阵营和反对力量对垒，矛盾更突显。良性关系与互动不再，如今可以说是回归以来，内地与本港关系陷于低谷的时期。设若否决了政改方案，可以预见的是内地与本港的关系肯定不会好转；至于会否转差或转差到什么程度，要视乎事态发展。

内地与本港关系是重中之重的事，处理得好或不好，对香港都有深远影响。否决了政改方案之后，不少人担心与中央关系逆转；若无法修补，最坏情况是香港将会逐步走向盛极而衰。就经济层面而言，中央取态能够左右大局，以本港对内地的依存情况，北京打个喷嚏，香港就会感冒。因此，在后政改时期，就内地与本港关系可能走向，须有适度的「危机管理」，眼前切勿火上加油，期望泛民议员在这方面多加努力。至于中央，即使政改方案被否决，仍要保持豁达大度，勿对本港采取大动作，避免促使香港局势继续走上不归路。

关于政改议题，历经两年多争拗和发展，实际上只是两个考量：一个是绝不接受筛选，既然8．31框架有筛选，则宁可连选票也不要，否决之后继续争取没有筛选的特首普选办法；另一个是既然未能促使8．31框架改变，那就先接受，拿了一人一票之后，再让市民在普选中藉手中的一票促成转变。这两个考量，严格来说不过是一念之间的事，哪一个更符合港人福祉和香港最大利益，现在就交由立法会议员去判断，他们应该有足够智慧作出正确抉择。2017年能否落实普选，未来两三日，全港市民将见证着历史一刻的来临

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