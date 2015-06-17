港报社评：美化违法抗争，是为暴力开路--星岛日报6月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
立法会今日开始辩论普选特首决议案，首次发出黄色警示让警察驻场加强保安。警方日前破获一个怀疑制造爆炸品的反对政改组织，但是仍然有其他激进组织蠢蠢欲动。 立法会大楼外聚集了支持和反对政改方案的人士，泛民主派政党呼吁大家避免堕入「群众斗群众」的圈套，并指无论施暴者或计画作出暴力行为的人持甚么政治立场，泛民都会对暴力行为予以最强烈的谴责。 向来坚持和平示威的市民会引为警惕，但是激进分子只会当作耳边风，他们会否有所动作，考虑因素主要是现场环境及政改表决结果，是否累积到足够「民愤」让他们有机可乘，进行暴力冲击，甚至爆炸破坏。
激进分子鼓吹暴力抗争有理，感召到部分对社会现状不满的青年投身，重要催化剂是为期两年、标榜公民抗命违法有理的占领运动。 占领运动不止包括去年秋冬在金钟、旺角和铜锣湾的霸占道路行动，还包括二○一三年初以来的连串论述和部署，例如政改方案商讨日和所谓「民间公投」。这连串推动「公民觉醒」的活动，造就了各方交流大平台和激进分子骑劫运动的机会，更重要的是为违法抗争戴上道德光环，提供了理论基础，广泛散播。 虽然运动的发起人如「占中三子」等，声称和平非暴力，甚至为运动冠上「爱与和平」之名，可是运动逐步被激进分子骑劫，愤恨情绪弥漫，而把违法行动合理化的论述，更打开了潘朵拉的盒子，被一些激进人士进一步合理化暴力抗争。 公民抗命只应是极为高压和不合理制度下的最后抗争手段，香港社会明显没有去到这样的地步，而且有各种合法表达意见的途径。占领运动的学者大降公民抗命门槛，进行不必要的违法抗争，还加以理想化和浪漫化，容许行动损害其他市民的合法权利。激进分子沿着这思路再走前一步，衍生出今天的暴力行为。
事态发展到今天，部分本来和平抗争的青年，例如一些学生组织，行动日趋激进，与此同时，一些本来有暴力倾向的人，又从违法抗争的论述中，找到合理化暴力破坏的藉口。暴力分子以今次政改为导火綫，日后还可以从众多争议大的社会议题中，找到堂皇藉口去遂其破坏欲。 为免这种风气蔓延，动摇社会稳定，学者、政治人物和团体，特别是始作俑者戴耀廷和陈健民等，不要再为违法抗争文过饰非，要积极促使社会回归和平非暴力的合法抗争传统。当年本港百万人上街，无人违法，无暴力事件，标志港人的高质素，举世瞩目，港人引以为傲。 如果他们继续诿过于「暴政」来合理化自己的违法抗争行为，不肯认错，任由本港抗议行动劣质化、暴力化，发展到出现流血冲突，恐怕道义上难辞其咎。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”