《全球重要经济事件一览表》--6月17日-6月24日

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6月17日(三)

伦敦--英国央行总裁卡尼在国际证监会组织(IOSCO)年度会议后的晚宴上发表谈话。

伦敦--英国央行公布6月政策会议之会议记录(0830)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，之后将宣布政策声明，主席叶伦也将举行记者会(1830)。

华盛顿--美国财政部长杰克卢在众议院金融服务委员会的金融稳定监管委员会(FSOC)年度报告中发表证词(1400)。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在英国伦敦政经学院就“通胀趋缓与通缩：何处？为何？以及接下来会如何？”主题发表演讲(1730)。

华盛顿--美国众议院金融服务委员会附属之货币政策与贸易小组委员会举行听证会，主题为“国际货币基金组织之影响力：经济稳定还是道德冒险？”(1800)。

伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩(Catherine Mann)将就金融与概括性成长发布一项重要报告(1300)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会与全行委员会会议。无宣告利率之计划(至6月18日)。

圣保罗--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)访问巴西。

巴塞罗那--英国央行监管官员David Rule在全球ABS会议发表演说(1345)。

海牙--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆就本月稍后举行的欧元集团和欧盟财长会议向荷兰议会做简单介绍(0900)。

6月18日(四)

法兰克福--欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额(0915)。

卢森堡--欧元集团会议(1300)。

东京--日本央行货币政策会议(至6月19日)。

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。

伯尔尼--瑞士央行公布金融稳定性报告。

奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会举行利率会议(0800)。

6月19日(五)

东京--日本央行副总裁中曾宏在信托联盟年会上发表演说(0636)。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在美国国家经济研究局东亚经济研讨会上发表政策演说(1540)。

匹兹堡--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在克利夫兰与费城联储政策峰会上，就“社区发展与联储”发表演说(1645)。

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy在Menendez Palao国际大学，就“新经济模型。危机带来的教训”发表演说(1030)。

奥斯陆--第三届经济政策研究中心(CEPR)经济史座谈会，会议由CEPR与挪威央行共同组织(至6月20日)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)谈论北极安全问题(0930)。

6月22日(一)

伦敦--日本央行官员Naruki Mori以“质化及量化宽松与日本经济”为题发表演说。

巴黎--欧洲央行执委科尔在Associes en Finance主办的一场活动发表演说(0500)。

维也纳--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在一场研讨会发表演讲(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

哥本哈根--丹麦央行公布季度经济报告(0830)。

6月23日(二)

雅典--希腊央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希腊央行主办的圆桌讨论会，出席者包括资深经济学家，以及欧洲与其他地区官方与民营金融机构决策人士。

挪威亨墨菲斯--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)就挪威央行的区域网络发表演说(0700)。

东京--日本央行将公布5月政策会议之会议记录(2350)。

6月24日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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