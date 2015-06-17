港报社评：中央有诚意市民有期盼，反对派莫误判--文汇报6月17日

港澳办主任王光亚日前就政改问题作出权威解答，表达了中央对立法会通过普选法案的期待，并指出「袋住先」等于「袋一世」的说法是歪曲误导，引起本港社会的热烈反响。中央真心诚意推动香港落实普选，在普选法案表决前进一步澄清误解，释除疑虑。主流民意希望依法如期落实普选。反对派议员应该理解中央的良苦用心，顺应民意、支持政改，切勿错判形势，令香港错失普选契机，背负起阻碍民主进步的历史责任。

中央一再强调，坚定不移地支持香港按照基本法和全国人大常委会的有关决定落实2017年特首普选。王光亚主任作为主管港澳事务的主要官员，在普选法案即将付诸立法会审议表决的前夕，强调中央一贯积极推进落实香港特首普选的立场，再次体现中央的诚意和决心。中央希望落实特首普选，提升香港民主政治的质量，不仅为立法会普选创造必要条件，而且使香港减少争拗，以便集中精力发展经济、改善民生。

王光亚主任驳斥了「袋住先」等于「袋一世」的谬论，澄清了普选制度能否优化的误解和疑虑，有助港人理性务实地看待普选。本港社会各界反应正面，认同成熟的民主制度不能一蹴而就，而应循序渐进，更加懂得今次落实普选，是香港民主发展的里程碑，须珍惜实现香港民主飞跃的黄金机遇。社会各界更加清楚，现在关键是要先迈出第一步，通过政改方案，让普选成为现实。

特区政府提出的普选法案合宪合法，符合民主、开放、公平、公正原则，凝聚了中央和本港社会的共识，是香港目前最切实可行的普选法案。落实普选关乎香港的前途命运，社会各界支持通过政改的民意呼声愈来愈响。近日多个政改民调均显示，主流民意支持立法会通过政改方案。事实上，特区政府自4月提出政改方案以来，除了个别民调之外，支持通过政改的民意一直稳占5至6成或以上，明显压倒反对政改的比率，反映大多数市民希望政改方案获得通过，推动民主政制向前行。

手握关键少数票的反对派议员，不要再心存幻想、误判形势，以为否决了此次政改方案，未来中央会接受他们违反基本法和人大决定的所谓「真普选」方案。违反基本法和人大决定的所谓「真普选」方案，不过是镜花水月，绝不可能得到中央的认同、香港市民和多数立法会议员的支持。实现普选的机会就在眼前，反对派议员应观大势、顺民意、担道义，勇敢地为香港投下负责任的一票，让香港民主迈出历史性的一步。

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