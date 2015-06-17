港报社评：全是输家的表决，不要暴力添难堪--信报6月17日

经历过两年的风风雨雨伞前伞后，政改方案终于在今日正式提交立法会审议。在表决前夕的最后关头，港澳办主任王光亚借接受报章专访澄清，「袋住先」等于「袋一世」的说法是歪曲和误导，意谓政改方案通过的话，日后仍然有优化空间。由于王光亚的表态来得太迟，且严格而言亦不算是什么重大让步，不会改变二○一七年特首产生办法的既定格局，所以一般相信方案获得通过的机会照旧非常接近零；泛民主派议员一直坚持反对立场，不可能单凭王光亚一句说话临尾转变，政府成功撬票的希望微乎其微。

尽管政改被否决的呼声高唱入云，然而表决之前仍然发生耐人寻味的两件事。第一件事是社民连议员梁国雄自称有人向他以一亿元买票，要求他转軚改投赞成票，但不足二十四小时后却承认金额纯属虚构，行贿者则「忘记了是谁」，加上觉得「此事不重要」，所以不作举报；不过，廉署监于事态严重还是主动调查，邀请梁国雄问话。如此一宗没头没脑没人没钱的所谓亿元买票案，反映香港的政治生态愈来愈缠夹不清。

第二件事更加令人忧虑，警方拘捕十人涉嫌串谋制造炸弹，被捕者可能属于一个名为「全国独立党」的本土激进组织，成员鼓吹「港独」，密谋在立法会表决政改方案之日发动袭击。这是继六七暴动之后，香港近半世纪以来首次出现政治性炸弹事件，难免惹起惊惶。

炸弹案曝光之后，本土派林林总总的组织反应各异，有人认为是「生安白造」，有人觉得是「插赃嫁祸」，有人在警方找到的物证之上以捉字蝨方式尝试找出错处，辩称本土派不会说「回归」，只会说「沦陷」；本土派又不会说「蛇斋糭饼」，只会说「蛇斋饼糭」，摆出这个乌龙的一定是死对头建制派云云，暗示物证是假的，目的是抹黑本土派。至于那个一夜成名的「全国独立党」，本土派视之为根本不存在。未待警方调查清楚作出交代，本土派已然一口咬定此乃闹剧，甚至将矛头指向执法人员设局陷害，贯彻其立场先行的强悍兼死撑作风。

姑勿论本土派的逻辑有多少谬误，这些近乎撒赖的反应其实间接印证了一点，大部分本土派尽管口里勇武出位，他们毕竟未至于肆无忌惮地认同放炸弹，反而巴不得跟「炸弹狂徒」划清界线，显示他们的激进暴力始终仍有底线，此乃不幸中之大幸。

反对派也不认同放炸弹，社会上暂时未闻有同情被捕者的野蛮声音，加上政改方案被否决看来已是板上钉钉，所以立法会相信在这两天应不会爆发太大的危机，然而武力冲击的风险依然存在；而且非暴力抗争的范围十分广泛，本土派和激进泛民也可以有其他近乎暴力的抗争方式，例如恶意谩骂，例如主动挑衅，又例如狙击传统泛民，将之贬斥为「伪民主派」或者「大中华胶」，藉此增加本土派的政治本钱和号召力，具体情况最近就有本土派肆意攻击支联会举办的六四晚会，「建设民主中国」居然被扣上「卖港」的罪名。

假如政改方案一如预料被否决，香港未来的几年仍然会处于撕裂状态，甚至会出现怨气满街的局面。期待一人一票选特首愿望成空的一半民众，埋怨綑绑式投下反对票的泛民；泛民则把责任一股脑儿推向中央和特区政府，埋怨当权者始终不肯让港人拥有争取了三十年而不果的真普选。

在交叉埋怨中，香港「碎片化」，不但政制原地踏步，社会发展也会裹足不前。都说这是一次没有赢家的表决，人人皆输，惟有寄望不要输得太难堪，炸弹案之类的违法与暴力行径从此远离。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘