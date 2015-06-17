港报社评：政改应予通过，才利民主向前行--经济日报6月17日

立法会今起就政改方案表决，此方案与港人期望虽存落差，惟本港民主应力争前行，行出第一步才有利争取第二步，故「袋住先」仍是较符合港人利益的选择，总胜过原地踏步。

立会今天起将就2017年特首选举方法表决，惟27位泛民主派立会议员表明否决、连被视为建制派的医学界议员梁家骝亦说，将按业界意向投反对票，政改获立会全体议员三分之二支持通过的机会恐极渺茫。

政改步向破局，原因之一是全国人大「831框架」为特首选举定下极高门槛，与港人期望有明显落差，一些在「831框架」下提出的修改，如提委会公司票转个人票、白票守尾门等，亦未获中央认许，难免令部分港人更感失落。

从多项民调可见，市民对政改的个人看法，支持虽略多于反对，但差距不大，可谓壁垒分明。此或预视，就算政改获立会通过，本港社会的撕裂、行政立法关系的对峙，难因政改获通过而改善。

然而，若民调改问市民，立法会应否通过政改？支持比率升至逾五成，反对的则降至不足四成。个中变化反映在当前政治现状下，从本港社会整体利益、从民主发展角度而言，「袋住先」是市民最现实的选择。

此因按全国人大在2007年就本港政制发展订下的路綫图，只有在2017年特首实现一人一票选举后，才会启动2020年立法会选举办法修改。故今次政改若触礁，不但2017年特首选举将维持提委会1,200人选出特首的方法，连2020年立会选举方式，亦势原地踏步。

且今次政改若触礁，中央何时或会否重启政改五部曲，讨论2022年特首普选，实难逆料，拒绝「袋住先」换来的可能是苏州过后，未知何时再有艇搭。就算中央愿在未来数年重启政改，中央亦已表明将续以「831框架」为起步点，本港政制发展再拖拉数年，最终仍可能在同一起点再起步。

当然，若今次愿「袋住先」，是否就能争取2020年立会选举，以至2022年特首选举更大程度民主化，存极多未知数，但今次若行出第一步，至少可让500万选民有直接投票选特首的机会，且在港人相信民主应不断前行完善的期许下，将可继续与中央商讨下一步政改、争取更大民主空间，而非因今次否决政改，令本港民主路裹足不前。

故今次政改方案虽然未符理想，但从香港民主发展角度考量，立法会议员应支持政改方案的通过。

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