基金观点：投资者减持全球股票；多数认为中国股市处于泡沫区--调查

路透伦敦6月16日 - 一项备受关注的调查周二公布结果显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)转向将近十年来的首度升息，以及希腊趋向债务违约，促使投资者在本月出售股票、降低风险与增持现金。逾三分之二的受访者认为中国股市处于“泡沫”区域。

国际投资者的全球股票持仓在6月降至八个月最低水平，现金持仓也上升至六个月高点。美股曝险增加，难敌欧洲与新兴市场股票曝险减少。

根据美银美林的月度调查，净25%的受访者对未来三个月股市下跌采取了保护措施。

这项调查在6月5-11日进行，访问了207位基金经理，他们总计管理5,620亿美元资金。

“投资者似乎还没对希腊‘最坏情况’做好布局，”美银美林在报告中表示，“我们认为希腊问题平静收场，是股市走扬的必要条件。”

打算超配全球股票的投资者降至净38%，是八个月以来最低水平，5月为净47%。

超配欧元区股票的投资者由5月的净49%下降至46%，低配新兴市场的投资者也由6%增加至18%。

低配美股的投资者由净19%降至10%，前者是2008年1月以来最低的美股曝险水平。

投资者提高现金持仓至4.9%，全球范围而言为六个月最高；不过单就欧洲投资者来看，则是六年新高。

目前约有54%受访者认为，美联储料于9月升息，80%受访者预期短期市场利率将升高，仅有4%认为公债收益率(殖利率)未来一年将下滑。