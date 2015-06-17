基金观点：投资者减持全球股票；多数认为中国股市处于泡沫区--调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦6月16日 - 一项备受关注的调查周二公布结果显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)转向将近十年来的首度升息，以及希腊趋向债务违约，促使投资者在本月出售股票、降低风险与增持现金。逾三分之二的受访者认为中国股市处于“泡沫”区域。
国际投资者的全球股票持仓在6月降至八个月最低水平，现金持仓也上升至六个月高点。美股曝险增加，难敌欧洲与新兴市场股票曝险减少。
根据美银美林的月度调查，净25%的受访者对未来三个月股市下跌采取了保护措施。
这项调查在6月5-11日进行，访问了207位基金经理，他们总计管理5,620亿美元资金。
“投资者似乎还没对希腊‘最坏情况’做好布局，”美银美林在报告中表示，“我们认为希腊问题平静收场，是股市走扬的必要条件。”
打算超配全球股票的投资者降至净38%，是八个月以来最低水平，5月为净47%。
超配欧元区股票的投资者由5月的净49%下降至46%，低配新兴市场的投资者也由6%增加至18%。
低配美股的投资者由净19%降至10%，前者是2008年1月以来最低的美股曝险水平。
投资者提高现金持仓至4.9%，全球范围而言为六个月最高；不过单就欧洲投资者来看，则是六年新高。
目前约有54%受访者认为，美联储料于9月升息，80%受访者预期短期市场利率将升高，仅有4%认为公债收益率(殖利率)未来一年将下滑。
净59%低配全球债券，较5月的60%略有改善。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”