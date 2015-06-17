金属期市：伦铜在三个月低点附近走势蹒跚，希腊忧虑继续发酵

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
LME期铝 接近上日所及的16个月低点，报每吨1,706美元，LME期镍 下跌1.5%，受上海期镍 跌势拖累。
希腊总理齐普拉斯周二指责债权人要求进一步撙节是试图“羞辱”希腊人，他全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告正在升温。
美国5月房屋开工在前月急增后回落，但建筑许可猛增至近八年高位，表明楼市增长潜力不容小觑。
据周二公布的一份对证券业调查显示，华尔街预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年底前结束近于零的利率政策，经济明年将会改善，带来更多就业的同时而不会助燃通胀。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/陈宗琦；审校 王丽鑫/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”