金属期市：伦铜在三个月低点附近走势蹒跚，希腊忧虑继续发酵

LME期铝 接近上日所及的16个月低点，报每吨1,706美元，LME期镍 下跌1.5%，受上海期镍 跌势拖累。

希腊总理齐普拉斯周二指责债权人要求进一步撙节是试图“羞辱”希腊人，他全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告正在升温。

美国5月房屋开工在前月急增后回落，但建筑许可猛增至近八年高位，表明楼市增长潜力不容小觑。

据周二公布的一份对证券业调查显示，华尔街预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年底前结束近于零的利率政策，经济明年将会改善，带来更多就业的同时而不会助燃通胀。 (完)

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