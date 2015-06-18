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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 08:47 BJT

金砖国家：6月17日股汇市收盘纵览

路透6月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月17日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 升0.42%或4.06点，报969.40点。

中国股市：沪综指收升1.65%，央企改革概念股爆发带动大盘反弹

中国汇市：人民币收创逾一个月新低但守稳6.21元，午后客盘购汇发力

香港股市：收涨近1%，受中资银行股涨势拉动

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巴西股市：指标Bovespa指数 收低0.84%，报53,248.54点。

巴西汇市：雷亚尔劲升，此前美联储预期的未来升息速度略缓，这应能提高高收益新兴市场资产的吸引力；且投资人押注巴西将进一步上调利率。雷亚尔兑美元 收报3.0561/79，上日收报3.0946/53。

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南非股市：中止前三个交易日的跌势收高。英美烟草获券商上调评级，股价涨幅居前。指标Top-40指数 收高0.67%，至45,914点。大盘综合指数 升0.58%，报51,595点。

南非汇市：兰特走软，市场静待美联储声明和叶伦讲话

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印度股市：连四个交易日上涨，投资人买进防御类股，静待当天稍后美联储公布政策决议。指标BSE指数 收高0.55%，报26,832.66点。NSE指数 亦涨0.55%，报8,091.55点。

印度汇市：卢比兑美元 收升，报64.11/64.12，上日收报64.24/25。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.2%至966.55点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.07%，报529.62点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.33%，报53.600卢布。卢布兑欧元 跌0.52%，至60.825卢布。(完) (整理 张若琪 审校 孙茉莉)

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