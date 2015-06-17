更正-香港个股: 离岸地产公司境内交易所发债首航,恒大地产50亿融资获AAA评级

(恒大地产非“红筹公司”)

路透上海6月17日 - 中国交易所债券市场新的公司债管理办法发布后，首只离岸地产公司境内发债成行。中国大型房地产商--恒大地产 周二在上交所公告，将于周五在交易所发行首期五年期50亿元人民币无担保公司债，该期债券并获得中诚信主体和债项AAA评级。

中国证监会新的公司债券发行与交易管理办法今年初正式施行，取消了之前一般仅允许境内上市公司发债的限制，将发行人范围扩展到非上市公司，此前5月，舟山港集团已发行了首只非上市公司公开发行公司债。

恒大称，公司已获证监会及股东大会批准发行不超过200亿元公司债，首期的50亿自核准之日12个月内完成，其余的则自24个月内完成。公司拟将本期债券募集资金中的150亿元用于偿还公司金融机构借款，其余50亿元用于补充流动资金。

本次发行完成后，公司累计公司债券余额不超过200亿元（含200亿元），占本公司截至2014年末经审计合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）的比例为38.20%，未超过发行人净资产的40%。

恒大公告称，经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

不过值得注意的是，今年5月，标准普尔评级服务曾经将恒大地产的长期企业信用评级由BB-下调至B+。展望负面。此前2014年9月，惠誉评级也曾将恒大地产的无担保债评级从BB下调为BB-。

国际评级机构多聚焦在其债务杠杆扩张及销售增长风险等，并认为公司经营风险加大。

恒大公告显示，截至2014年末，公司的短期负债包括短期借款299.28亿元、一年内到期的长期借款352.57亿元、应付票据226.53亿元和应付账款596.54亿元，2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-305.93亿元，公司短期内对流动资金的需求较大。

恒大地产港股周二收报4.25港元/股，最一个月下跌超过38%。

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