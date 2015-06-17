香港个股：中国新城镇参与成立国开（北京）-交行新型城镇化发展基金

路透香港6月17日 - 中国新型城镇开发管理商--中国新城镇发展有限公司 称，该公司参与由其控股股东国开金融与交银施罗德组建的新型城镇化发展基金。

据公告，总金额为100亿元人民币的国开（北京）-交行新型城镇化发展基金设有三类合伙人，属优先层的交银施罗德承诺出资80%或80亿元，属中间层的国开发展基金出资比例8%或8亿元，属劣后层的国开金融与中国新城镇子公司国开新城的出资比例分别为10.49%及1.5%。

基金的投资期预计为8年，主要集中投资于旧城改造、棚户区改造、一级土地开发及一二级联动土地开发。并将探索具特许经营权的市政设施投资，例如水务、垃圾处置、节能环保及公用事业等。

中国新城镇表示，“本公司可以相对较小额的资金，紧密地参与到国开金融大量的城镇化项目中，有利于本公司发掘在城镇化整个产业链中的开发及运营性业务机遇。”

国开金融为国家开发银行 全资拥有的股权投资平台，并持有中国新城镇54.32%股权。

中国新城镇此前获工商银行 上海分行最多100亿元人民币授信，以支援其于上海、南京及渖阳的大型新城镇项目。

香港时间09:49，该股升6.17%，报0.43港元。（完）

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