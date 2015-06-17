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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 10:05 BJT

台湾股市：盘中略跌，关注美联储会议

路透台北6月17日 - 台湾股市周三盘中略跌，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)会议决议前，投资者仍持谨慎态度。此次美联储会议可能就开始加息时间提供更多线索。

0135GMT，加权股价指数 跌0.2%报9,195.52点，周二收低0.5%，为连续第三天收跌。

台湾市场往往密切关注美国利率趋势。美国联邦储备理事会(美联储，FED)今日稍晚将结束为期两天的政策会议。路透调查显示，大多分析师预计，若美国经济数据继续向好，美联储将在9月开始加息。

外资继续卖超台股，本月迄今每日都为卖超。

金融保险类指数 跌0.5%，但电子类指数 升0.3%。

交投活跃的股票中，显示器面板类股上扬。友达 涨1.4%，群创光电 升2.8%。

但鸿海 跌0.4%，中国信托金控下滑0.2%。(完)

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