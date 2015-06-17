台湾股市：盘中略跌，关注美联储会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月17日 - 台湾股市周三盘中略跌，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)会议决议前，投资者仍持谨慎态度。此次美联储会议可能就开始加息时间提供更多线索。
0135GMT，加权股价指数 跌0.2%报9,195.52点，周二收低0.5%，为连续第三天收跌。
台湾市场往往密切关注美国利率趋势。美国联邦储备理事会(美联储，FED)今日稍晚将结束为期两天的政策会议。路透调查显示，大多分析师预计，若美国经济数据继续向好，美联储将在9月开始加息。
外资继续卖超台股，本月迄今每日都为卖超。
金融保险类指数 跌0.5%，但电子类指数 升0.3%。
交投活跃的股票中，显示器面板类股上扬。友达 涨1.4%，群创光电 升2.8%。
但鸿海 跌0.4%，中国信托金控下滑0.2%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”