台湾股市：盘中略跌，关注美联储会议

路透台北6月17日 - 台湾股市周三盘中略跌，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)会议决议前，投资者仍持谨慎态度。此次美联储会议可能就开始加息时间提供更多线索。

台湾市场往往密切关注美国利率趋势。美国联邦储备理事会(美联储，FED)今日稍晚将结束为期两天的政策会议。路透调查显示，大多分析师预计，若美国经济数据继续向好，美联储将在9月开始加息。