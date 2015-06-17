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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 10:17 BJT

中国新债：国开行下周二招标发行至多280亿元五期债，期限1-10年

路透上海6月17日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于下周二(23日)招标发行五期固息债，总额不超过280亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

上述五期债中，一、三、七、10年期为该行2015年第11、12、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、3.54%、4.25%及4.21%。五年期品种为该行2015年第13期新发债。具体发行条款如下：

2015第13期新发债及第9-12期增发债

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发行上限 1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月23日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 6月25日

起息日 1年：5月12日；3年：6月18日；5年：6月25日；7/10年：4月13日

分销期 6/24-6/25

上市日 6月29日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)

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