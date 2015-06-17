中国新债：国开行下周二招标发行至多280亿元五期债，期限1-10年

路透上海6月17日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于下周二(23日)招标发行五期固息债，总额不超过280亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

上述五期债中，一、三、七、10年期为该行2015年第11、12、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、3.54%、4.25%及4.21%。五年期品种为该行2015年第13期新发债。具体发行条款如下：