台湾货币市场：短率仍旧平稳，跨月拆款利率微升但各方多保持观望

* 短率仍旧平稳 * 跨月拆款利率微幅上扬，反应半年报结算 * 债券附条件交易市场平静，审慎观望明日债券交割 记者 高洁如 路透台北6月17日 - 台湾银行间短率周三仍旧平稳。资调人士指出，因应半年报结算的 紧缩因素，今日跨月拆款利率略微走高，但多数银行大致保持观望态度，审慎操作。 资金调度人士指出，多数银行月底冲刺放款，但幅度难料；对资金调度而言，又怕资金 太多累积过大，另一方面也担忧资金太早借出后若反向有需求的话，月底钱不好拿，因此多 数银行的操作还是相当谨慎。 〞我不急着这么早拿(钱)，也不急着给别人，〞一位中型民营商银交易人士说。 银行表示，少数的银行先前已承做跨月拆出，跨月拆款利率今日稍走高至0.47%，上日 高位在0.465%。 至于银行间资金充斥的情况，央行近期公布的定存单余额也有上升。 中央银行业务局一位不愿具名的官员则表示，虽然近期外资汇入并不明显，但因厂商外 汇收入增加，换汇台币，令台币资金水位增加，因此加强冲销力道。 上日为止，台湾央行的可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为7兆(万亿)55 5.6亿台币，续在历史高位。 税款缴交方面，今日有个人综所税第二批金融机构委托取款，提兑日在17日，下一批的 提兑日在26日，入库日在18日及29日，金额估计较小，市场认为影响有限。 本地时间1154： 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 升3.51角报30.915 31.266 台湾加权股价指数 升0.29%报9,239.88 9,212.78 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.360-0.390% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.380-0.460% --两周拆款利率区间 0.400-0.465% 0.388-0.460% --三周拆款利率区间 0.410-0.470% 0.395-0.465% **短票需求居高不坠** 短票方面，交易员指出，目前市场对短票需求量还是颇大，无法如数供给市场的需要。 尤其是虽然近半年报结算，理论上企业的资金需求也会上扬，不过银行间冲刺企业放款已影 响短票发行意愿，致令短票发行量迟无法因季节性需求而拉抬。 〞我们在猜，发票企业似乎是跑去银行放款那里借钱了，〞一位大型票券商交易员说。 短票利率大致不变，大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分 中小票商仍成交0.57-0.59%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 566%，前日亦在0.566%，上日成交量44亿台币，前日为110亿。 台湾央行周三存单到期金额2,289.50亿台币相较，存单发行金额尚待公布。 本周余日的存单到期情况分别为周四2,898.50亿。周五台湾金融市场因端午假期休市一 日。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为176亿台币，累积超额准备为1,495亿 台币、加计前期1%的超额准备为2,462亿台币。 **RP市场平稳** 债市附买回(RP)市场方面，今日市场平静，到期合约多能续做，银行、寿险的资金也 偏松，市场认为，明日的连假前最后一个交易日，市场资金需求料升，各方多小心因应。 他们表示，目前跨月的合约承做已开始进行，目前可跨月承做的债券附买回合约已有半 数以上，这可保证月底的债券附条件交易市场不致缺口太大导致慌乱紧张，目前先以平稳看 待。 他们也说，明天除了有假期的资金需求之外，也有不少债券交割，目前先谨慎操作。 本周四有中信金 旗下中信银交割50亿台币金融债券、台企银 50亿金 融债及东元 30亿台币公司债。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今日也未有变化，只是投信资金多缺不一 。今日主要成交利率在0.45-0.48%左右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区 间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0.46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条 件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 杨淑祯)