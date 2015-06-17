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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 10:21 BJT

《汇市简讯》澳元和新西兰元兑美元下跌，市况清淡

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    * 澳元和新西兰元全线下滑，亚洲时段交投清淡
    * 澳元/美元支撑位在昨日低点0.7720/25
    * 若跌破0.7720，则下看周一低点0.7704；0.7700下方有买盘
    * 澳元/美元昨日设法守稳，尽管铁矿石价格下跌3.72%
    * 今日大连铁矿石期货在亚洲盘下跌2.70%
    (完)
    
      
      
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 (翻译 张荻； 审校 许娜)

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