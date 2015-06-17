《汇市简讯》澳元和新西兰元兑美元下跌，市况清淡

0202GMT * 澳元和新西兰元全线下滑，亚洲时段交投清淡 * 澳元/美元支撑位在昨日低点0.7720/25 * 若跌破0.7720，则下看周一低点0.7704；0.7700下方有买盘 * 澳元/美元昨日设法守稳，尽管铁矿石价格下跌3.72% * 今日大连铁矿石期货在亚洲盘下跌2.70% (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (翻译 张荻； 审校 许娜)