台湾债市：10年公债殖利率盘初创四个半月低位，因美债偏多且股市疲弱

路透台北6月17日 - 台湾10年增额公债104/5R 发行前交易殖利率周三持续走低，并创四个半月盘中低位；交易员指出，受美债殖利率下滑带动，且股市疲软盘整，吸引短多进场，惟持券者也伺机出脱，殖利率跌幅逐渐收敛。

交易员表示，由于美国公布的制造业数据不佳，加上希腊债务问题持续搅局，投资人开始讨论美国联邦储备局(FED)是否升息延后升息，台债开盘随美债殖利率往下走。

美国公债收益率周二下跌，因希腊总理齐普拉斯抨击其债权人，投资者担心希腊可能违约且退出欧元区，带动对美国公债的避险买需。投资者预计，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束为期两天的会议时，很可能会下调美国经济成长预估和美国联邦基金利率预估。这也带动美国公债收益率下跌。