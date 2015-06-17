台湾债市：10年公债殖利率盘初创四个半月低位，因美债偏多且股市疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月17日 - 台湾10年增额公债104/5R 发行前交易殖利率周三持续走低，并创四个半月盘中低位；交易员指出，受美债殖利率下滑带动，且股市疲软盘整，吸引短多进场，惟持券者也伺机出脱，殖利率跌幅逐渐收敛。
交易员表示，由于美国公布的制造业数据不佳，加上希腊债务问题持续搅局，投资人开始讨论美国联邦储备局(FED)是否升息延后升息，台债开盘随美债殖利率往下走。
〞殖利率往下带，但不脱盘整，目前是区间偏多操作。〞大型公股银行主管说。
大型金融机构交易员称，早盘台债殖利率下滑速度太快，引发获利了结卖压，预料今天殖利率应会收低，但10年券殖利率在1.51%为重要阻力位，欲有效跌破不易。
104/5R发行前交易殖利率殖利率一度低见1.5080%，创指标10年公债殖利率 四个半月盘中低位，前低为2月3日的1.4690%。
美国公债收益率周二下跌，因希腊总理齐普拉斯抨击其债权人，投资者担心希腊可能违约且退出欧元区，带动对美国公债的避险买需。投资者预计，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束为期两天的会议时，很可能会下调美国经济成长预估和美国联邦基金利率预估。这也带动美国公债收益率下跌。
交易员预估，今天五年券104/9 殖利率暂看0.98%-1.005%；10年券104/5R 殖利率1.50%-1.52%。
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--《综述》希腊总理指责债权人成心羞辱；欧元区准备后事 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年/林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”