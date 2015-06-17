台湾汇市：台币盘初实质交投区间偏升，消化外资及本地银行的美元卖需

路透台北6月17日 - 台币兑美元 周三盘初实质交投区间偏升。汇银人士指出，主要为消化部份外资及当地银行的美元卖需，带动台币实质交投靠向区间高位，今日台币主交投料暂在30.900附近狭幅盘整。

他们表示，盘初台币交投多以实质需求为主，市场观望气氛仍显浓厚，静待美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)会后声明及主席叶伦谈话等变数厘清。

〞有人在丢美元测试央行底线，央行在30.900守得很漂亮。〞一位本地民营银行交易员说。

当地时间10:00左右，台北外汇成交量1.04亿美元，上日约在1.09亿美元；韩元兑美元 盘初在1,116.9左右，上日收在1,117.74。

本地时间10:00，台股 大致在平盘附近游走，表现不如MSCI明晟亚太除日本指数 的0.52%涨幅。台币早盘实质交易区间落在30.896-30.919；上日交易区间在30.905-30.937。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度较上日尾盘微幅扩大；一个月美元/台币远汇 暂报30.837/30.862，上日收在30.829。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.870-31.930

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