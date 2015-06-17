中澳贸易：中国和澳大利亚签自贸协定，涵盖货物、服务、投资等领域

路透北京6月17日 - 中国和澳大利亚两国政府周三正式签署自由贸易协定，内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域。澳方也成为世界上首个对中国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家。

新华社报导称，中国商务部部长高虎城与澳大利亚贸易与投资部部长安德鲁·罗布周三在澳大利亚堪培拉签署中澳自贸协定。这是中国与其他国家迄今已商签的贸易投资自由化整体水平最高的自贸协定之一。

在货物领域，双方各有占出口贸易额85.4%的产品将在协定生效时立即实现零关税。减税过渡期后，澳大利亚最终实现零关税的税目占比和贸易额占比将达到100%；中国实现零关税的税目占比和贸易额占比将分别达到96.8%和97%。大大超过一般自贸协定中90%的降税水平。

在服务领域，澳方承诺自协定生效时对中方以负面清单方式开放服务部门，成为世界上首个对中国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家。中方则以正面清单方式向澳方开放服务部门。此外，澳方还在假日工作机制等方面对中方作出专门安排。

在投资领域，双方自协定生效时起将相互给予最惠国待遇；澳方同时将对中国企业赴澳投资降低审查门槛，并作出便利化安排。此外协定还在包括电子商务、政府采购、知识产权、竞争等“21世纪经贸议题”在内的十几个领域，就推进双方交流合作作了规定。

中澳自贸协定谈判于2005年4月启动，历时十年。中国国家主席习近平2014年11月对澳大利亚进行国事访问期间，与澳大利亚总理阿博特共同确认并宣布实质性结束谈判。

中澳两国一直互为重要的贸易投资伙伴，双边经贸关系发展迅速，贸易和投资规模持续扩大。2014年，中澳双边贸易额1,369亿美元，是2000年的16倍。截至2014年底，中国赴澳各类投资总额约749亿美元。