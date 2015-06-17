主要国家经济指标预测--6月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月17日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,852 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,553 6月18日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差28.56 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第二季 -- 负1.25%-负0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 持平 +1.2% (较上年同期) +4.8% +4.7% 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.1% 薪资(较上年同期) -- +1.0% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月13日当周 27.5 27.9 四周均值(万人) -- 27.875 续请失业金人数(万人) 6月6日当周 220.0 226.5 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.5% +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) 持平 -0.2% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8% 每周平均实质所得(较前月) -- 持平 1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,170 赤字1,135 1400 美国领先指标(较前月) 5月 +0.4% +0.7% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 8.0 6.7 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- -3.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月16日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差2,160 逆差2,260 出口(较上年同期) +2.4% +3.5% 进口(较上年同期) -8.7% -7.5% 6月17日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 顺差11.33 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差37.36 -- 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0830 英国请领失业金人数(千人) 5月 减少6.5 减少12.3 按ILO标准计算的失业率 截至4月的三个月 5.5% 5.5% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.7% +2.1% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.7% +2.5% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 正0.1 -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 378.5 -- 再融资指数 1,354.9 -- 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +1.9% +0.3% -- 美国联邦基金利率目标 -- 0-0.25% -- 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.2% +0.6% (较上年同期) +2.6% +3.0% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 正14 -- (完)