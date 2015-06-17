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亚洲 | 2015年 6月 18日 星期四 07:46 BJT

****主要国家经济指标预测--6月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    6月17日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --   卖超3,852
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --   买超2,553
    
    6月18日(四)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          5月         --   顺差28.56
    0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间                第二季         --  负1.25%-负0.25%
    0830 英国零售销售(较前月)                          5月        持平      +1.2%
                 (较上年同期)                                    +4.8%      +4.7%
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                 第一季         --       +1.1%
                   薪资(较上年同期)                                --       +1.0%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          6月13日当周        27.5       27.9
                         四周均值(万人)                            --      27.875
                   续请失业金人数(万人)         6月6日当周       220.0      226.5
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   5月       +0.5%      +0.1%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                        持平      -0.2%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                         +0.2%      +0.3%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                   +1.8%      +1.8%
             每周平均实质所得(较前月)                              --        持平
    1230 美国经常帐(亿美元)                         第一季   赤字1,170  赤字1,135
    1400 美国领先指标(较前月)                          5月       +0.4%      +0.7%
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                6月         8.0        6.7
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月         --        持平
                                (较上年同期)                       --       -3.6%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    6月16日(二)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          5月   逆差2,160   逆差2,260
             出口(较上年同期)                                    +2.4%       +3.5%
             进口(较上年同期)                                    -8.7%       -7.5%
    
    6月17日(三)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  4月   顺差11.33         -- 
               全球贸易收支(亿欧元)                          顺差37.36         -- 
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           6月       0-9-0       0-9-0 
                                                                 (升息-不变-降息)
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      5月     减少6.5    减少12.3
             按ILO标准计算的失业率         截至4月的三个月        5.5%        5.5%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.7%       +2.1%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.7%       +2.5%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         6月       正0.1         -- 
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    5月终值       +0.2%       +0.2%
                                    (较上年同期)                 +0.3%       +0.3%
               扣除食品和能源的核心HICP(较前月)                  +0.1%       +0.1%
                                   (较上年同期)                  +0.9%       +0.9%
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周       378.5         -- 
             再融资指数                                        1,354.9         -- 
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  4月       +1.9%       +0.3%
     --  美国联邦基金利率目标                           --     0-0.25%         -- 
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季       +0.2%       +0.6%
                                (较上年同期)                     +2.6%       +3.0%
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                6月        正14         -- (完)

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