澳新汇市：澳元和新西兰元缓跌，静待美联储经济展望观点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美联储政策声明定于1800GMT公布，半小时后联储主席叶伦将召开新闻发布会。分析师预期，叶伦的讲话会重点聚焦经济摆脱年初欠佳表现，开始逐步复苏。
市场将尤为关注美联储对2015年联邦基金利率的预期中值，料将从前次的0.625%下调，符合叶伦关于任何收紧周期都将循序渐进的说法。
美国利率动向将与澳新两国近期的降息状态形成鲜明对比，预期两国未来还将有更多宽松政策出炉。
促进新西兰进一步放宽政策的因素是，较长时间以来乳制品价格的下滑。乳制品是该国最大的出口创收来源。
乳品行业巨擘恒天然(Fonterra)最新的拍卖显示，乳品平均价格下降1.3%，不过关键的全脂奶粉价格仅小幅下滑。
新西兰国内数据还显示，截至3月31日的年度经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的3.6%，路透调查预估为3.8%。
新西兰第一季GDP数据定于周四公布。路透调查预计较前季成长0.6%，较上年同期成长3.1%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 张若琪/刘秀红；审校 王丽鑫/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”