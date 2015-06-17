澳新汇市：澳元和新西兰元缓跌，静待美联储经济展望观点

美联储政策声明定于1800GMT公布，半小时后联储主席叶伦将召开新闻发布会。分析师预期，叶伦的讲话会重点聚焦经济摆脱年初欠佳表现，开始逐步复苏。

市场将尤为关注美联储对2015年联邦基金利率的预期中值，料将从前次的0.625%下调，符合叶伦关于任何收紧周期都将循序渐进的说法。

美国利率动向将与澳新两国近期的降息状态形成鲜明对比，预期两国未来还将有更多宽松政策出炉。

促进新西兰进一步放宽政策的因素是，较长时间以来乳制品价格的下滑。乳制品是该国最大的出口创收来源。

乳品行业巨擘恒天然(Fonterra)最新的拍卖显示，乳品平均价格下降1.3%，不过关键的全脂奶粉价格仅小幅下滑。

新西兰国内数据还显示，截至3月31日的年度经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的3.6%，路透调查预估为3.8%。

新西兰第一季GDP数据定于周四公布。路透调查预计较前季成长0.6%，较上年同期成长3.1%。(完)

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