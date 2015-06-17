中国股市：沪综指早盘收跌1.3%，前期强势个股持续调整打击市场做多情绪

路透北京6月17日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌近1.3%，盘中跌幅一度达到2.4%。分析师指出，早盘大盘延续近期弱势，银行股在利好消息的提振下曾一度出现护盘动作，但并能未有效稳住市场情绪，大盘随后震荡下行，前期强势个股持续调整对市场做多情绪打击仍较大；如果短期大盘未能止住跌势，市场将进入月线级别的中等级调整。

沪综指 早盘收报4,825.74点，跌61.69点或1.26%；上证A股今日早盘成交4,574亿元人民币，上日为8,915亿元。

“大盘可能是步入中等级的调整了。”方正证券策略分析师陈敏指出。

中国大型券商国泰君安证券股份有限公司周二晚间刊登发行公告，确定其首次公开发行（IPO）15.25亿股，每股发行价为19.71元人民币，共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行 A股IPO以来的最高募资纪录。

按资产计中国第五大银行--中国交通银行 周三公告称，该行收到央行通知，其深化改革方案已获得国务院批准同意，将探索引入民营资本及高管层和员工持股制度等。

中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车 A股周三早盘反弹2.18%至22.05元；交行A股早盘收报9.41元，上涨5.49%。