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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 11:36 BJT

韩国金融市场：韩股盘中持平韩元小涨，静候美联储主席记者会

第一毛织早盘劲升3.3%。“第一毛织收购三星物产 的可能性升高，支撑了股价，”现代证券分析师Jun Yong-ki称。

韩元兑美元 有望结束连四跌，出口商结算需求提振韩元。

韩元兑美元上扬0.2%，至1,116.9。周二收报1,118.6。

“美联储主席叶伦的谈话将协助美元恢复偏多基调，不过市场已经预期美联储今年稍晚将升息，”东部证券分析师Yuna Park称。

0249GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,116.9 1,118.6

日圆/韩元 9.0494/542 9.0593

韩国公债期货 * 109.07 109.13

韩国综合股价指数 2,027.79 2,028.72

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

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法股CAC-40指数 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 龚芳/孙茉莉)

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