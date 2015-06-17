中国货币市场：大行出资意愿下降资金进一步收紧，关注MLF续做与否

路透上海6月17日 - 中国银行间市场周三早盘大型银行出资意愿下降，资金面进一步收紧。除国开行和个别大型仍有供给外，其他机构多已断流。今日起本轮密集IPO开始启动，加之近期将到期的大量MLF续做与否未有定论，市场谨慎心态加重。

华南一银行交易员称，早盘资金显紧。除国开外，其他大行出资不多。除了关注IPO资金在途情况，本月将到期的大规模中期借贷便利操作动向更引人关注。

“MLF续了就好了，当然如果降准，资金就更稳定了。”她认为。

从央行公布的数据推算，本月将有6,700亿元人民币左右的MLF到期。另据市场传闻，到期应该就在最近几日。

沪深股市6月17日-23日将有25只新股发行，其中20只网上申购日集中在周四和周五(18-19日)，包括大盘股国泰君安证券。

此前国信证券报告指出，据推算周三(17日)或周四(18日)，3月份操作的MLF面临到期，预计总规模约6,700亿元。由于实体经济信贷需求偏弱，大量资金积压在货币市场，且MLF利率相对偏高，因此银行续作MLF的意愿将较为有限，即MLF到期可能会收回。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1403 1.1169 +2.34

七天 2.2956 2.2171 +7.85

14天 2.8346 2.8086 +2.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1250 0.4650 +266.00

七天 3.3000 4.0050 -70.50

14天 3.5000 3.0000 +50.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3300 1.2100 +12.00

七天 2.4100 2.3000 +11.00

14天 2.8900 2.7600 +13.00

Shibor

其中:隔夜 1.1510 1.1310 +2.00

七天 2.2380 2.1430 +9.50

三个月 2.9990 2.9810 +1.80