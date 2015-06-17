台湾证券:柜买中心与阿曼签约，协助建置中小企业筹资平台

路透台北6月17日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，已于16日与阿曼资本市场监理机构于伦敦签署顾问合约，柜买中心将提供顾问服务予阿曼监理机构，以协助建构该国的中小企业筹资平台。

柜买中心称，阿曼监理机构将与柜买共同对阿曼中小企业市场进行可行性分析，并逐步建置该国中小企业平台，同时共同研议引进台湾中小企业至阿曼发展的可行性。

柜买中心企划暨国际部经理李鸿猷指出，阿曼监理机构在比较各国的中小板交易所后，认为台湾制度对募资帮助较大，并在2013年与台湾接触，希望了解中小企业的发展经验。

“他们看上台湾兴柜平台、黄金交易平台，小巧有弹性。”李鸿猷在记者会中说。

他表示，柜买中心将先协助阿曼在年底前规划发展蓝图，接下来则是架构市场经营模式。