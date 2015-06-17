更新版 1-韩国经济：央行总裁认为追加预算对长期利率影响有限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
致命的中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发，迫使韩国央行上周降息至纪录低点1.50%。
截至周三，韩国新增8例MERS病例，总人数达到162人。
韩国央行总裁亦表示，央行正在细细研判家庭债务增加的情况，他形容这是“严肃问题。”
“现在是时候要想出解决家庭债务问题的有效措施。”李柱烈说道。
当问及若经济进一步恶化，韩国央行是否会再降息时，李柱烈称，6月的降息便是预防经济进一步下滑的先发制人之举。
汇丰周三在报告中称，为对抗经济下行风险，韩国央行第三季还会再次降息，不过汇丰亦点出，一些官员在较非主流的意见中，对再度降息的保留态度。
李柱烈重申上周说法称，由于MERS疫情冲击和出口逊于预期，央行对今年经济成长率3.1%的预估面临落空风险。(完)
(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 许娜/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”