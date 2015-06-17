更新版 1-韩国经济：央行总裁认为追加预算对长期利率影响有限

致命的中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发，迫使韩国央行上周降息至纪录低点1.50%。

截至周三，韩国新增8例MERS病例，总人数达到162人。

韩国央行总裁亦表示，央行正在细细研判家庭债务增加的情况，他形容这是“严肃问题。”

“现在是时候要想出解决家庭债务问题的有效措施。”李柱烈说道。

当问及若经济进一步恶化，韩国央行是否会再降息时，李柱烈称，6月的降息便是预防经济进一步下滑的先发制人之举。

汇丰周三在报告中称，为对抗经济下行风险，韩国央行第三季还会再次降息，不过汇丰亦点出，一些官员在较非主流的意见中，对再度降息的保留态度。

李柱烈重申上周说法称，由于MERS疫情冲击和出口逊于预期，央行对今年经济成长率3.1%的预估面临落空风险。(完)