中国汇市：人民币早盘逆中间价小升，观望情绪浓厚短期难脱区间震荡

路透北京6月17日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小升，中间价则微贬。交易员称，市场供求均衡，客盘结售汇均无太大变化。在消息面与国际市场均无太大动静情况下，市场观望情绪浓厚。

他们并认为，除非中国有新的外汇管理政策落地或者美元指数 呈现出单边走势，否则人民币料难脱区间窄幅震荡格局。

“最近就是很清淡，也没有什么政策，国际市场也没有太大的变化，大家也就是观望。”一外资行交易员说。

她并认为，可能要等待美联储升息之后，国际美元强势格局更为明确一些，人民币可能才会摆脱横盘局面。但至今为止没有太大变化，即使5月份银行净结汇13亿美元，人民币波幅也有限。

中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周三称，中国一季度跨境收付出现一定逆差，进入二季度后外汇收支形势向更加均衡方向发展；此外，5月银行净结汇13亿美元，扭转前四个月的银行净售汇。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.2084元，上日收报6.2084元。今日人民币兑美元中间价 为6.1158元，上日中间价为6.1155元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2490/6.254，上日尾盘为6.2498。

北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2090/6.2106元，上一交易日尾盘报6.2075元。

全球汇市方面，欧元周三处于守势，受累于希腊危机。美元持坚，因美国楼市数据稳健，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在9月升息再添理由。