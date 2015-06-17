台湾债市：10年公债殖利率收创四个半月新低，因美债走多与股市下跌

* 10年券殖利率收创四个半月新低

* 预料FED不会有惊人之举，但声明将趋强硬

* 交易员趁长假前先减码，殖利率跌幅收敛

路透台北6月17日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周三连五日收低，并创10年券四个半月新低。交易员表示，台债主要随美债殖利率走低，以及台股持续疲弱；不过波段跌幅已大，也有持券者趁势获利了结，殖利率跌幅因而收敛。

他们指出，目前市场资金依旧浮滥，交易员顺势而为，主要是市场认为美国联邦储备理事会(FED)这次会议不会有惊人之举，加上今年做空者都有受伤，不敢表态。

〞只要殖利率有下去，大家就会先卖一下，因为要放长假了，先卖一点再说，所以，将走区间整盘格局。〞一票券公司交易员说。

他认为，FED若有意外惊人之举，明天债券市场会比较〞好玩一点〞，但因美国经济时好时坏，大方向虽是走回稳格局，但料FED应该不会让意外发生。

另一票券公司交易员则表示，FED虽然不会有惊人的大动作，但声明语气应会偏向强硬。台债早盘10年及五年券殖利率同步走低，但随端午节长假将来临，交易员开始获利了结或是趁机减持部位，10年券殖利率下滑至1.516%就有人卖。

因端午节假期，台湾金融市场本周五(19日)休市。

她分析，因10年美债殖利率 已弹至2.25%-2.3%，底部缓步垫高，加上希腊应该不至违约，因此，美债走势料趋于理性，台债也将以区间整理为主，〞这个时侯不要追多追空、不要太积极比较好。〞

五年券104/9 殖利率今天全天都在1%以下交易，最低至0.992%，创该期券发行以来新低。

同时，104/5R发行前交易殖利率收盘正式跌破1.52%，收报1.5115%，创指标10年公债殖利率 四个半月新低，前低为2月3日的1.4888%。

交易员预估，明日五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在0.98%-1.02%；10年增额券104/5R发行前交易殖利率暂看1.50%-1.53%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9 -0.50 0.9950% *0.9920-0.9982 32.00

10 104/5R -1.05 1.5115 *1.5080-1.5160 143.00 注：* 表示创该期券发行以来新低。

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

6月17日(三)：美联储公布利率决议，总裁叶伦举行记者会。

6月18日(四)：中国5月银行结售汇及代客涉外收付款数据、中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区第一季劳工成本及薪资、美国5月CPI及第一季经常帐、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、韩国5月PPI、欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额、欧元集团会议、日本央行货币政策会议(至19日)、欧洲央行管委会与全行委员会会议进入第二日，无宣告利率之计划。

6月19日(五)：德国5月PPI、欧元区4月经常帐、日本央行副总裁中曾宏讲话、旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特分别在两次活动上发表讲话。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5R 1.5115

5 104/9 0.9950

3 104/1 0.6900