路透基点：12家银行在一般银团阶段加入华为12亿美元贷款案--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，已经有12家银行在一般银团阶段加入华为12亿美元五年期子弹式贷款案，总承贷额达到9亿美元。
一般银团组建在周一结束。
牵头行兼簿记行包括：澳新银行、中银香港、三菱东京日联银行、西班牙对外银行(BBVA)、花旗集团、星展银行、汇丰控股、工银亚洲、 荷兰安智银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。这些银行各自承贷1亿美元。
消息人士称，该贷款案的最终规模和额度分配尚未决定。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点，牵头行 兼簿记行获得的最高综合收益为140个基点。在一般银团阶段，参与银行可获得的最高综合收益为133个基点，费用是90个基点。
借款人为华为技术投资有限公司和Huawei Technologies Cooperatie f UA。
所得资金将用于一般运营资本和再融资。
据消息人士此前透露，贷款协议预定在6月26日签署。
华为上一次涉足贷款市场是在2014年8月，当时筹到一笔16亿美元的 五年期循环贷款。该交易原计划筹资规模为10亿美元，有两次延长一年的 选择权，这样的贷款结构对于中国借款企业而言并不常见。这是首次向一 家没有评级的中国公司提供此种结构贷款，也是华为首次在欧洲市场进行 银团式贷款。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”