路透基点：12家银行在一般银团阶段加入华为12亿美元贷款案--TRLPC

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点，牵头行 兼簿记行获得的最高综合收益为140个基点。在一般银团阶段，参与银行可获得的最高综合收益为133个基点，费用是90个基点。

借款人为华为技术投资有限公司和Huawei Technologies Cooperatie f UA。

华为上一次涉足贷款市场是在2014年8月，当时筹到一笔16亿美元的 五年期循环贷款。该交易原计划筹资规模为10亿美元，有两次延长一年的 选择权，这样的贷款结构对于中国借款企业而言并不常见。这是首次向一 家没有评级的中国公司提供此种结构贷款，也是华为首次在欧洲市场进行 银团式贷款。（完）