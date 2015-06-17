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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 12:34 BJT

路透基点：12家银行在一般银团阶段加入华为12亿美元贷款案--TRLPC

路透6月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，已经有12家银行在一般银团阶段加入华为12亿美元五年期子弹式贷款案，总承贷额达到9亿美元。

一般银团组建在周一结束。

牵头行兼簿记行包括：澳新银行、中银香港、三菱东京日联银行、西班牙对外银行(BBVA)、花旗集团、星展银行、汇丰控股、工银亚洲、 荷兰安智银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。这些银行各自承贷1亿美元。

消息人士称，该贷款案的最终规模和额度分配尚未决定。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点，牵头行 兼簿记行获得的最高综合收益为140个基点。在一般银团阶段，参与银行可获得的最高综合收益为133个基点，费用是90个基点。

借款人为华为技术投资有限公司和Huawei Technologies Cooperatie f UA。

所得资金将用于一般运营资本和再融资。

据消息人士此前透露，贷款协议预定在6月26日签署。

华为上一次涉足贷款市场是在2014年8月，当时筹到一笔16亿美元的 五年期循环贷款。该交易原计划筹资规模为10亿美元，有两次延长一年的 选择权，这样的贷款结构对于中国借款企业而言并不常见。这是首次向一 家没有评级的中国公司提供此种结构贷款，也是华为首次在欧洲市场进行 银团式贷款。（完）

(编译 高琦 审校 张荻)

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