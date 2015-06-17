《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月17日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *北京能源 150 10 9 6/18簿记建档 民生银行 AAA 6/19 6/23 投资集团 ======================================================================================= *龙城旅游 18 5 9 6/18簿记建档 南京银行 AA(新世纪) 6/19 6/23 控股集团 工商银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *北京首都 20 11 9 6/18-19簿记 北京银行 AA+(联合资信)6/23 6/24 农业集团 北京农商行 AA(中债资信) ======================================================================================= 特变电工 30 5 9 6/17-18簿记 中国银行 AA+(大公国际)6/19 6/23

AA(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *招商证券 84 18 3 6/23招标 农业银行 AAA 6/24 6/25 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= *三亚凤凰 18 6 12 6/23簿记建档 光大银行 AA 6/24 6/25 国际机场 ======================================================================================= *海峡出版 10 2 12 6/25簿记建档 招商银行 AA 6/26 6/29 发行集团 ======================================================================================= 浙江围海 1.8 1.8 12 6/18簿记建档 建设银行 AA- 6/19 6/23 控股集团 ======================================================================================= 百隆东方 10 3 12 6/18簿记建档 交通银行 AA 6/19 6/23

广发证券 ======================================================================================= 开滦集团 30 30 12 6/18簿记建档 国开行 AAA 6/19 6/23 ======================================================================================= 康得新 4 4 12 6/18簿记建档 民生银行 AA 6/19 6/23 ======================================================================================= 中金公司 25 8 3 6/18招标 农业银行等 AAA 6/19 6/23

(最高发行余额) ======================================================================================= 山东玉皇化工 9 4 12 6/18簿记建档 建设银行 AA 6/19 6/23 ======================================================================================= 上海申通地铁 8 7.5 12 6/18簿记建档 交通银行 AA+ 6/23 6/24 资产经营管理 光大银行 ======================================================================================= 深圳能源集团 40 35 12 6/18簿记建档 工商银行 AAA 6/19 6/23

招商银行 ======================================================================================= 北京供销社 10 5 12 6/18-6/19簿记 北京银行 AA+ 6/23 6/24 投资管理中心 ======================================================================================= 贵州高速 60 30 12 6/19簿记建档 兴业银行 AA+ 6/23 6/24 公路集团 国开行 ======================================================================================= 重庆悦来 12 12 12 6/19簿记建档 浦发银行 AA 6/24 6/25 投资集团 ======================================================================================= 冀中能源 30 5 12 6/19簿记建档 国开行 AA 6/23 6/24 峰峰集团 兴业银行 ======================================================================================= 广州浪奇 3.9 2 12 6/19簿记建档 兴业银行 AA- 6/23 6/24

======================================================================================= 天津赛瑞机器 2 2 12 6/23簿记建档 浦发银行 A+ 6/24 6/25 ======================================================================================= 亿利资源集团 20 5 12 6/23-24簿记 北京银行 AA 6/25 6/26 ======================================================================================= 上海帝泰发展 16 2 12 6/24簿记建档 交通银行 AA 6/25 6/26

上海银行 ======================================================================================= 杭州城建发展 10 3 12 6/24簿记建档 国泰君安证券 AA+ 6/25 6/26

平安银行 ======================================================================================= 湖北长江 9 9 12 6/24簿记建档 兴业银行 AA 6/25 6/26 出版传媒集团 浦发银行 ======================================================================================= 本溪城建 5 5 12 6/24簿记建档 招商银行 AA 6/25 6/26 投资发展 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *宿迁城建 7 5 5 6/25簿记建档 民生银行 AA 6/26 6/29 投资集团 ======================================================================================= *超威电源 5 5 3 6/25簿记建档 民生银行 AA 6/26 6/29 ======================================================================================= *嘉兴实业资产 14 2 5 6/23簿记建档 中信银行 AA 6/25 6/26 投资集团 ======================================================================================= *江西水利 20 20 5 6/25簿记建档 浦发银行 AA+ 6/26 6/29 投资集团 农业银行 ======================================================================================= *重庆悦来 2.4 2.4 5 6/25簿记建档 光大银行 AA 6/26 6/29 投资集团 ======================================================================================= 陕西文化产业 16 8 5 6/18簿记建档 兴业银行 AA 6/19 6/23 投资控股集团 国开行 ======================================================================================= 中国黄金集团 30 30 永续 6/18簿记建档 中信证券/建行 AAA 6/19 6/23

(每五年重置一次利率，在前一期基础上再上调300BP) ======================================================================================= 京能清洁能源 29 15 永续 6/18簿记建档 民生银行 AAA 6/19 6/23

北京银行

(每三年重置一次利率，在前一期基础上再上调300BP) ======================================================================================= 衣念时装贸易 3 3 3 6/18簿记建档 中国银行 AA 6/23 6/24 ======================================================================================= 陕西华山 8 4 3 6/18簿记建档 浦发银行 AA- 6/23 6/24 旅游集团 ======================================================================================= 株洲市国有 20 7 5 6/18簿记建档 光大银行 AA 6/19 6/23 资产投资控股集团 ======================================================================================= 潞安矿业集团 20 5 5 6/18簿记建档 工商银行 AA+ 6/23 6/24 ======================================================================================= 成都地铁 20 5 5 6/18簿记建档 工商银行 AA+ 6/23 6/24 ======================================================================================= 杭州汽轮 18 6 5 6/18簿记建档 平安银行 AA+ 6/19 6/23 动力集团 工商银行 ======================================================================================= 滁州城建 30 10 3 6/18簿记建档 兴业银行 AA 6/19 6/23 ======================================================================================= 无锡苏南 5.3 5.3 5 6/18-6/19簿记 招商银行 AA 6/23 6/24 国际机场集团 ======================================================================================= 常高新集团 12 6 永续 6/19簿记建档 南京银行 AA+ 6/23 6/24

(每五年重置一次利率，在前一期基础上再上调300BP) ======================================================================================= 岚桥集团 20 10 3 6/19簿记建档 建设银行 AA 6/23 6/24 ======================================================================================= 太仓港 9 4.5 3 6/19簿记建档 中国银行 AA 6/24 6/25 协鑫发电 招商银行 ======================================================================================= 内蒙古 60 10 5 6/19簿记建档 国开行 AA+ 6/23 6/24 矿业集团 ======================================================================================= 云南物流 3 3 3 6/19簿记建档 华夏银行 AA- 6/23 6/24 产业集团 ======================================================================================= 保利协鑫苏州 25 10 3 6/23簿记建档 浦发银行 AA 6/25 6/26 新能源 北京银行 ======================================================================================= 首开股份 30 24 3 6/23簿记建档 建设银行 AA+ 6/24 6/25

北京银行 ======================================================================================= 山东商业集团 19 10 永续 6/23-24簿记 兴业银行 AA+ 6/25 6/26

(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 黑牡丹 10 2 永续 6/23-24簿记 北京银行 AA 6/25 6/26

江苏银行

(每三年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加400bp) ======================================================================================= 江苏方洋集团 13 8 5 6/24簿记建档 建设银行 AA 6/25 6/26 ======================================================================================= 湖北长江 9 9 5 6/24簿记建档 兴业银行 AA 6/25 6/26 出版传媒集团 ======================================================================================= 中南建设 36 12 3+2 6/24簿记建档 国泰君安证券 AA+ 6/26 6/29

工商银行

(附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权 ) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)