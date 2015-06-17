中国债市动态：现券收益率及IRS小涨，因资金收紧及MLF续做不确定性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月17日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)小幅上行。新一轮新股IPO开启，资金面收紧迹象明显，而近日到期的MLF(中期借贷便利)是否会续做有较大不确定性，亦令市场预期显谨慎。
早盘关于MLF的传言纷纷，但截至目前尚无确切消息。不过交易员认为，央行宽松政策基调仍未到改变之时，即便是MLF未续做，未来可能还有后续政策如降准等跟上。
“收益率比昨儿下午小上，资金是有点紧张的，只有个别大行出了点资金，”华中一银行交易员称。
上海一银行交易员谈到，受资金趋紧影响，IRS也普遍呈现平坦化小涨，一年升幅在3-4个基点(bp)左右。
一级市场方面，国债延续了近期需求良好的势头。财政部上午招标的七年期续发国债中标收益率为3.4838%，接近此前3.50%的预测均值；该债边际中标收益率为3.5347%，投标倍数2.05倍。
而对于MLF续做问题，国信证券固收研究观点认为，假如MLF续做终止，则在稳定经济增长背景下，央行有可能采用其他模式来补充缺失的流动性，降准或重启公开市场逆回购成为可能。
根据央行每月公布的MLF操作表推算，本月到期的MLF约为6,700亿元人民币。
沪深股市6月17日-23日将合计有25只新股发行，其中20只网上申购日集中在周四和周五(18-19日)，包括大盘股国泰君安证券。
剩余期限近三年的国开行150207券最新报价 在3.5880%/3.57%，上日尾盘为3.57%/3.5415%。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报95.940元，较上日结算价跌0.32%；10年期T1509 收报94.730元，较上日结算价跌0.30%。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”