路透基点：亚太除日本外第二季达成468宗交易，金额1,596亿美元--TRLPC

路透香港6月17日 - 汤森路透旗下基点报导，亚太地区(除日本外)截 止6月17日共计达成468宗交易，总金额为1,596亿美元。 东北亚的交易数量为324宗，占总金额的65%；澳洲达成62总交易，占 比17%，东南亚和南亚分别以59宗和23宗交易占到总金额的15%和3%。 第二季度临近结束，亚太地区(除日本外)年内迄今的贷款总额为470 亿美元，远远少于2014年上半年的2,524亿美元。 迄今为止最大一宗贷款案是提供给Hutchison 3G UK Holdings (CI) 的60亿英镑(93亿美元)，用于支持其以103亿英镑收购Telefonica SA旗下 英国O2部门。(完) (编译 郑茵 审校 李爽)