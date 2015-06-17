路透基点：亚太除日本外第二季达成468宗交易，金额1,596亿美元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月17日 - 汤森路透旗下基点报导，亚太地区(除日本外)截 止6月17日共计达成468宗交易，总金额为1,596亿美元。 东北亚的交易数量为324宗，占总金额的65%；澳洲达成62总交易，占 比17%，东南亚和南亚分别以59宗和23宗交易占到总金额的15%和3%。 第二季度临近结束，亚太地区(除日本外)年内迄今的贷款总额为470 亿美元，远远少于2014年上半年的2,524亿美元。 迄今为止最大一宗贷款案是提供给Hutchison 3G UK Holdings (CI) 的60亿英镑(93亿美元)，用于支持其以103亿英镑收购Telefonica SA旗下 英国O2部门。(完) (编译 郑茵 审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”