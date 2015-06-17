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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 12:39 BJT

《全球汇市》希腊违约忧虑令欧元陷入守势，美联储会议前美元持坚

2015年联邦基金利率预估中值将受到特别关注，该估值可能从之前的0.625%调降，与叶伦所提任何紧缩周期都将渐进的说法一致。

美元指数 站在94.881，脱离周二低点94.557。

美元/日圆 持平于123.45，支撑位在上周低点122.46日圆附近。

但交易员不愿大举买入美元；日本央行总裁黑田东彦上周发表令人感到意外的讲话，称日圆不大可能进一步走软。

周三出炉的亚洲经济数据不多，市场目前主要关注美联储政策会议以及希腊债务危机的形势进展。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1257 1.1246 +0.10 -6.94 1.2097

美元/日圆 123.46 123.34 +0.10 +3.16 119.68

欧元/日圆 138.98 138.72 +0.19 -4.01 144.78

美元/瑞郎 0.9305 0.9321 -0.17 -6.40 0.9941

英镑/美元 1.5637 1.5644 -0.04 +0.41 1.5573

美元/加元 1.2292 1.2291 +0.01 +5.80 1.1618

澳元/美元 0.7718 0.7747 -0.37 -5.51 0.8168

新西兰元/美元 0.6968 0.6985 -0.24 -10.63 0.7797

澳元/日圆 95.290 95.550 -0.27 -2.52 97.750

新西兰元/日圆 86.030 86.100 -0.08 -7.80 93.310

英镑/日圆 193.05 192.98 +0.04 +3.58 186.38

澳元/新西兰元 1.1075 1.1073 +0.02 +5.79 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍/张涛/陈宗琦；审校 王兴亚/高琦/许娜/龚芳)

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