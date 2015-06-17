《全球汇市》希腊违约忧虑令欧元陷入守势，美联储会议前美元持坚

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
2015年联邦基金利率预估中值将受到特别关注，该估值可能从之前的0.625%调降，与叶伦所提任何紧缩周期都将渐进的说法一致。
美元指数 站在94.881，脱离周二低点94.557。
美元/日圆 持平于123.45，支撑位在上周低点122.46日圆附近。
但交易员不愿大举买入美元；日本央行总裁黑田东彦上周发表令人感到意外的讲话，称日圆不大可能进一步走软。
周三出炉的亚洲经济数据不多，市场目前主要关注美联储政策会议以及希腊债务危机的形势进展。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1257 1.1246 +0.10 -6.94 1.2097
美元/日圆 123.46 123.34 +0.10 +3.16 119.68
欧元/日圆 138.98 138.72 +0.19 -4.01 144.78
美元/瑞郎 0.9305 0.9321 -0.17 -6.40 0.9941
英镑/美元 1.5637 1.5644 -0.04 +0.41 1.5573
美元/加元 1.2292 1.2291 +0.01 +5.80 1.1618
澳元/美元 0.7718 0.7747 -0.37 -5.51 0.8168
新西兰元/美元 0.6968 0.6985 -0.24 -10.63 0.7797
澳元/日圆 95.290 95.550 -0.27 -2.52 97.750
新西兰元/日圆 86.030 86.100 -0.08 -7.80 93.310
英镑/日圆 193.05 192.98 +0.04 +3.58 186.38
澳元/新西兰元 1.1075 1.1073 +0.02 +5.79 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍/张涛/陈宗琦；审校 王兴亚/高琦/许娜/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”