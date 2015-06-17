路透基点：台湾特力股份已签署59.8亿台币再融资--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市家居品贸易公司--特力股份有限公司在6月15日签署了五年期再融资贷款协议，规模从原先的50亿台币扩增到59.8亿台币(1.93亿美元)。
第一商业银行担任额度分配行，台湾银行是担保品管控行。
消息人士称，还有三家银行在一般银团阶段以牵头行身份加入，另有七家银行以参贷行头衔加入。
该融资包括两个部分：A部分是15亿台币定期贷款；B部分是44.8亿台币循环信贷，可以台币或美元提取。
台币部分的贷款利率较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70基点，税前利率下限设在1.7%；美元部分的利率较三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过40个基点，借款人将支付超出部分。
A部分贷款有18个月宽限期，之后分八次每半年不等额偿还，第1-4期各偿还10%，第5-8期各偿还15%。
融得资金将用于为借款人在2011年5月获得的一笔60亿台币五年期贷款提供再融资。该案亦由两部分组成，A部分是20亿台币定期贷款，B部分是40亿台币的循环信贷，可以台币和美元提取。台币和美元部分贷款利率分别较二级市场商业票据利率和LIBOR加码65个基点。
特力成立于1978年，向亚洲、美洲和欧洲的零售商提供居家生活相关产品及服务。(完) (编译 高琦 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”