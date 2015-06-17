路透基点：台湾特力股份已签署59.8亿台币再融资--TRLPC

路透6月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市家居品贸易公司--特力股份有限公司在6月15日签署了五年期再融资贷款协议，规模从原先的50亿台币扩增到59.8亿台币(1.93亿美元)。

第一商业银行担任额度分配行，台湾银行是担保品管控行。

消息人士称，还有三家银行在一般银团阶段以牵头行身份加入，另有七家银行以参贷行头衔加入。

该融资包括两个部分：A部分是15亿台币定期贷款；B部分是44.8亿台币循环信贷，可以台币或美元提取。

台币部分的贷款利率较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70基点，税前利率下限设在1.7%；美元部分的利率较三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过40个基点，借款人将支付超出部分。

A部分贷款有18个月宽限期，之后分八次每半年不等额偿还，第1-4期各偿还10%，第5-8期各偿还15%。

融得资金将用于为借款人在2011年5月获得的一笔60亿台币五年期贷款提供再融资。该案亦由两部分组成，A部分是20亿台币定期贷款，B部分是40亿台币的循环信贷，可以台币和美元提取。台币和美元部分贷款利率分别较二级市场商业票据利率和LIBOR加码65个基点。