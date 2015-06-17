台湾选举：现任国民党副主席洪秀柱获中常会核备提名参选2016年总统

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月17日 - 台湾执政的国民党周三宣布，国民党现任副主席洪秀柱获得国民党中常会核备提名将代表国民党参选2016年总统大选。
尽管在国民党内刚宣布参选时的民调不高，但洪秀柱经过近月的努力，在6月14日的国民党民调结果以高民调跨越了30%的门槛，终获得国民党2016年总统参选人的正式提名。
洪秀柱是现任立法院副院长及国民党副主席。
洪秀柱的竞争对手是民进党的蔡英文。
台湾民进党主席蔡英文4月间已宣布将代表民进党参选2016年总统大选。她并表示，将维持两岸关系的现状，并且建立常态化的两岸关系。
中央选举委员会先前已订2016年1月16日(周六)为下一届总统和立法委员选举日。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”