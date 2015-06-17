两岸金融：台湾开发金称昆山华创毅达股权投资基金今成立，锁定三大商机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月17日 - 台湾开发金控 周三称，与江苏高科技投资集团合资管理的“昆山华创毅达股权投资基金”今日正式成立，规模为10亿人民币，投资策略将涵盖民生消费、产业结构调整及城镇化节能减碳等三大商机。
开发金控新闻稿并指出，该基金投资产业将包括新材料、高端设备、大物流、消费品牌/连锁、医疗服务、新能源、节能环保等七大产业，以主要营运据点位于大陆的企业作为投资对象。
目前开发金控是唯一获准赴陆设立私募股权投资基金及管理公司的台资金控业者，抢得市场先机；开发金控总经理杨文钧即指出，开发工银的直接投资业务从2001年至2014年第一季已实现利益的现金倍数达1.6倍；前百大的大陆台资企业中，超过60%为开发工银的投资户。
他表示，该基金将植基于大陆的庞大市场，并延续十二五到十三五规划中人均可支配所得倍增所带来的民生消费与医疗服务等内需成长投资机会。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”