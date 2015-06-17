两岸金融：台湾开发金称昆山华创毅达股权投资基金今成立，锁定三大商机

路透台北6月17日 - 台湾开发金控 周三称，与江苏高科技投资集团合资管理的“昆山华创毅达股权投资基金”今日正式成立，规模为10亿人民币，投资策略将涵盖民生消费、产业结构调整及城镇化节能减碳等三大商机。

开发金控新闻稿并指出，该基金投资产业将包括新材料、高端设备、大物流、消费品牌/连锁、医疗服务、新能源、节能环保等七大产业，以主要营运据点位于大陆的企业作为投资对象。

目前开发金控是唯一获准赴陆设立私募股权投资基金及管理公司的台资金控业者，抢得市场先机；开发金控总经理杨文钧即指出，开发工银的直接投资业务从2001年至2014年第一季已实现利益的现金倍数达1.6倍；前百大的大陆台资企业中，超过60%为开发工银的投资户。