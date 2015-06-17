新兴汇市：新兴亚币小幅上涨，美联储公布决策前交投谨慎而清淡

“随着美国政策趋于正常化，美债利差走阔可能使得资本和资金流入新兴市场的趋势‘突然中断’的风险加大，”马来亚银行驻新加坡资深汇市分析师Christopher Wong说。

“那些较易受到外部因素冲击且较为开放的新兴市场经济体，其货币可能面临进一步下行压力，如坡元、印尼卢比和马币，”Wong称。

坡元下滑，因新加坡5月出口意外下滑，并且分析师下调今年经济增长和通胀率预估。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.53 123.37 -0.13 -3.13 119.66

坡元 1.3439 1.3421 -0.13 -1.33 1.3260

台币 30.916 31.266 +1.13 +2.59 31.718

韩元 1117.40 1118.60 +0.11 -1.62 1099.30

泰铢 33.68 33.68 +0.00 -2.32 32.90

菲律宾披索 45.14 45.14 +0.00 -0.93 44.72

印尼卢比 13369.00 13348.00 -0.16 -7.40 12380.00

印度卢比 64.11 64.24 +0.20 -1.68 63.03

马币 3.7475 3.7505 +0.08 -6.70 3.4965

人民币 6.2084 6.2084 +0.00 -0.07 6.2040

(完)

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